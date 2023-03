El inversionista texano

Poco a poco cierran la pinza sobre algunos de los ex funcionarios cabecistas, no todos tienen la suerte, fortuna o poder económico de haber comprado una doble nacionalidad.

Sabemos que algunos de esos colaboradores buscaron obtener la ciudadanía americana para tratar de alejarse del brazo de la ley y que en caso de que fueron perseguidos, tendrían que realizar las autoridades mexicanas un complicado proceso de extradición.

Esa es la mayor apuesta, por ejemplo, el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, HORACIO ORTIZ RENÁN hizo inversiones en los Estados Unidos, lo que incluye la compra de sendas propiedades en la Isla del Padre y en el club Country Cimarron, en Mission, Texas.

Este es uno de los fraccionamientos más exclusivos del sur de Texas, uno de los preferidos de los ex funcionarios adinerados, la propiedad se encuentra identificada con el número 135835 y se ubica en la calle San Saba número 258 de la Sección 4 del lugar. La propiedad tenía un valor catastral cercano a los 174 mil dólares.

También aparece otra propiedad identificada con el número 520148 ubicada en el 2002 E 28 ST en la ciudad de Missión, Texas.

Además, son propietarios del lote 3 de la Sección 4 del mismo fraccionamiento Country Club Cimarron, por lo que esta propiedad es identificada con el número 135841.

HORACIO disfruta de los billetes verdes, por eso no escapo de la tentación de crear su propia empresa que en un brote de presunción y exceso de imaginación la registraron con el nombre de ORTIZ ORNELAS INVESTIMENTS, LCC, compañía con el número de 0803079951 y se encuentra activa desde el 31 de julio del 2018, como una sociedad de responsabilidad limitada en Texas.

Otros ex funcionarios seguramente buscan la ciudadanía de otro país, no todos tiene la suerte de haber nacido en Texas, como el ex gobernador CABEZA DE VACA.

Es indudable de que van contra él ex gobernador, no es un inocente, es un mitómano que fantasea y payasea soñando que puede ser el mejor presidente de la República.

Por lo pronto, los misiles apuntan hacía la ex titular de Bienestar Social, YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, parece que hay una fijación personal sobre la ex diputada, igual que sobre la ex titular de la Secretaria de Obras Públicas, CECILIA DEL ALTO, quien de todos los cabecistas es la menos preocupada.

CECY todos los días sube video o fotografías con su mejor sonrisa, bailando o luciendo bikini en alguna las playas que visita cualquier día del año, su posición económica está fuera de toda duda.

Sin embargo, la pregunta es porque si andaban tan bravos con el tema de las Notarías, porque todavía no se la quitan a ORTIZ RENÁN o su hijo. En el tema de la Fiscalía se entiende, pero en el tema de los Fiat, nada más no nos explicamos porque no se procede en consecuencia.

Lo que nada tiene que ver con la exitosa inauguración de las oficinas de gestión de la diputada ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS, misma que se realizó en un ambiente de fiesta.

La diputada priista se encuentra en plena luna de miel con los habitantes de ciudad Victoria y ahora los atenderá en su oficina de gestión que se ubicará en el 17 Allende y Abasolo.

Ella es una de las precandidatas del PRI para ser candidata a la alcaldía, es una militante leal y muy institucional que será muy bien recibida por los simpatizantes del tricolor.

La priísta podría representar al PRI en la coalición que seguramente realizarán con el PAN en el país para las elecciones del 2024.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com