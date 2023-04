CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una nueva oleada de casos SIDA se ha registra en la zona centro del estado al detectar a pocos meses 28 pacientes nuevos.

Estos se suman a los 232 que son atendidos en el CAPASITS donde se les brinda atención desde médica, psicológica y surtimiento de su tratamiento dijo Marggid Rodríguez Avendaño jefe de la Jurisdicción Sanitaria Numero Uno de Ciudad Victoria.

Dijo que se han incrementado los casos, recientemente se detectaron 28 pacientes más 232 que había en control.

Es importante mencionar están en etapa que ya no contagian, por medio de medicamentos ya no son contagiosos pero deben extremar cuidados porque a habido una nueva oleada de pacientes con síntomas lo cual corrobora el diagnostico.

Dijo que la edad promedio de esas personas es de 35 años; es importante mencionar que ya no son de la comunidad LGBT, no hay una proporción grande con respecto a ello.

Hay pacientes que no son de esa comunidad y se han contagiado en distintas formas pero la que predomina es por la vía sexual.

Además no son solo pacientes jóvenes, hay adultos incluso adultos mayores, personas de buena condición económica o social aquí no hay diferencias.

Hay pacientes que pueden ser portadores VIH o de la enfermedad como tal que es el SIDA sin distingos, por fortuna no ha habido fallecidos en fecha reciente.

Destacó que los pacientes que atienden el CAPASITS que son el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual tienen muy buen control.

Existe un equipo multidisciplinario, médicos que los revisan, psicólogos con respecto a que tienen que someterse a un tratamiento específico para sobrellevar el shock al enterarse de tener la enfermedad.

Hay enfermeros especializados, hay odontólogos que se dedican solamente atenderlos a ellos, y en caso necesario que necesiten médicos especialistas cuentan con troncales como ; internistas, ginecólogos cirujano y pediatra porque también existen casos en menores se envían al hospital civil de Ciudad Victoria.



Dijo que se cuenta con todos los medicamentos anti retrovirales y antibióticos en caso que se presente una enfermedad oportunista, medicamentos anti micóticos en caso que se presenten hongos a nivel pulmonar o en otro sitio del cuerpo, se trabaja al 100 por ciento en personal y medicinas, hay un Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual en la calle principal de la Jurisdicción en la loma.



Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON