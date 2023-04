Estas son las características de una pareja que solo sigue junta por costumbre

Las relaciones corren muchos riesgos a lo largo de sus caminos, y uno de ellos es la monotonía. Este problema es uno de los peores por lo discreto que puede llegar a ser, nadie se da cuenta. Es por ello que te decimos las 5 características para que logres identificar a la pareja que se quedó en la costumbre y se escapó del amor.

¿Cómo saber si tu pareja te ama o es costumbre?

1. Haces planes sin tu pareja

Si los planes con tu pareja comenzaron a ser aburridos es posible que sea porque la conexión se esté debilitando; ya no hay interés en crear nuevas experiencias porque las que tienen ya no son lo suficientemente satisfactorias, por eso prefieren, tú o él, tener espacios individuales y no colectivos.

2. Dejas de compartirle cosas que antes te importaban

Una de las principales características que indica que una pareja cayó en la costumbre es que ya no se cuenten nada. Si prefieres decirle lo que pasó contigo el fin de semana, o cualquier otro día, a tus amistades es porque, probablemente, te dé igual lo que tu pareja piense. Si no valoras la opinión de quien tienes alado es porque seguramente la monotonía ya los alcanzó.

3. Toman distancia y ya no se señalan las cosas que les molestan

Nadie es perfecto, y no hay que pretender que quien está a nuestro lado lo sea; sin embargo, eso no quiere decir que no debas comunicar todo aquello que no te gusta. Si no comunicas las cosas que te molestan es porque eres indiferente a su cambio, ya te da igual si evoluciona o no, solo esperas que las cosas sean “llevaderas”.

4. El futuro ya lo ves sin él

Lo que antes era un sinfín de planes a futuro ahora parecen pesadillas. Si el futuro a lado de tu pareja te asusta, y no te entusiasma, es porque seguro sabes que la rutina que mantienen no es lo que quieres para el resto de tu vida. La costumbre puede acabar con todo, incluso con tus aspiraciones.

5. Lo que un día fue “bueno” ahora te incomoda

Si aquello que nunca te gustó, pero que toleraste por vivir en paz, se vuelve más molesto conforme avanza el tiempo, quiere decir que se ha ido el amor. Recuerda que la costumbre puede corregirse si hay disposición por parte de ambos, pero si no, las cosas estarán perdidas.

CON INFORMACIÓN DE CANAL 6