Gobernadora de Dakota afirma que portar armas es un derecho otorgado por Dios

ESTADOS UNIDOS.- La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Lynn Noem ha causado polémica debido a la declaración que hizo donde afirma que su nieta de a penas 2 años ya tiene un rifle y una escopeta.

Durante su pasada participación en el foro de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) una organización estadounidense cuyo fin es la defensa del derecho a poseer armas, Kristi Lynn presumió que su pequeña nieta ya tiene sus respectivas armas de fuego.

Gov. Kristi Noem (R-SD), addressing the NRA-ILA Leadership Forum, says her nearly 2-year-old granddaughter “already has a shotgun, and she already has a rifle.” pic.twitter.com/d7V4Kslmo3

— The Recount (@therecount) April 14, 2023