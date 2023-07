El tamaño sí importa 

Para muchos es la más débil de las “corcholatas”, la que menos posibilidad tiene de alcanzar la candidatura presidencial, la primera que sería sacrificada en cualquier tablero de damas chinas y la primera que sería puesta en las vías del ferrocarril maya para ser aplastada.

En medio de esas debilidades, juega inteligente, pues con todo y su aparente congelamiento natural sobrevive como el mero coordinador de los Senadores de la República y para muchos con una vigencia más fuerte que nunca; será una pieza clave en el proceso de la sucesión.

Nadie sabe dónde quedará, lo que sí es cierto es que es un hombre inteligente, quien seguramente permanecerá en alguna posición, puede ser en el gobierno de la ciudad de México, coordinador de la campaña o quizá en el futuro sea Secretario de Estado.

Esa corcholata estuvo en Tamaulipas, firmó convenios de colaboración en el Congreso Local y con el Gobierno del Estado, dice que para establecer las bases de colaboración para promover la profesionalización de los funcionarios contribuyendo a la capacitación, actualización y formación académica desde el Senado.

RICARDO MONREAL es amigo de muchos gobernadores, fueron sus compañeros, como el propio gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, lo aprecia no es ningún secreto, manifestó su respeto y aprecio por el tamaulipeco a quien deseo éxito de su administración.

“AMÉRICO VILLARREAL no está solo, el senado mexicano, la mayoría de legisladores, no dejará solo al gobernador AMÉRICO, téngalo por seguro. Es un gran gobernador y va a ayudar mucho a su tierra”.

El Senador aseguró que el doctor AMÉRICO demostró que sí se puede vender al poder y las mafias que buscaron truncar su victoria.

“Ustedes ganaron un buen gobernador y nosotros perdimos un buen presidente de la Comisión de Salud”.

MONREAL consideró a los hermanos CABEZA DE VACA, FRANCISCO e ISMAEL como sus adversarios políticos, con los cuales no tienen ninguna coincidencia, recordando que tuvo un fuerte desencuentro con el ex gobernador.

“Lo que sí exijo es la aplicación de la ley en todos los casos, y todos debemos rendir cuentas, que se cumpla con la ley. Somos adversarios”.

MONREAL dice que se considera idealista, por eso tiene la esperanza de que en Tamaulipas se vaya hacer justicia y se castigue al ex gobernador CABEZA DE VACA y los ex funcionarios que saquearon la entidad, reconoce que las denuncias se obstaculizan, pero espera sea temporal.

Consideramos que MONREAL no es el único idealista, son miles de tamaulipecos que esperan sea castigado el terrible saqueo que se vivió en la entidad.

Es cierto que estorba el Fiscal General de Justicia, IRVING BARRIOS, quien congela o estorba las denuncias que se presentan, pero la pregunta que falta para hacerlo a un lado, dicen que ya está por irse, pero la fecha nada más no llega.

También somos idealistas aquellos que pensamos que pronto se va ir el Auditor Superior del Estado y se limpiará el Supremo Tribunal de Justicia que se quedó sembrado con magistrados y jueces que responden a los intereses del cabecismo.

MONREAL se quejó de los dados cargados, pidió piso parejo en Tamaulipas, donde el tamaño de las aspiraciones si importan y la mayoría de los grupos ya se encuentran con CLAUDIA SHIEMBAUM, MARCELO EBRARD y CÉSAR AUGUSTO.

Es la corcholata aplastada la más resistente que soporta al maltrato, óxido, martillazos y rieles del ferrocarril en espera de su regeneración.

Su lema es “Con Monreal si habrá un cambio real”.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

