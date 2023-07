Son tres guindas por Madero

Hoy en día son tres los nombres de los “suspirantes” por Morena que buscarán ser candidatos a la presidencia Municipal de la urbe petrolera.

Son tres, los que de alguna u otra manera, de mayor a menor posibilidad, pero están en la terna para ir por la silla municipal.

Los tres son totalmente distintos y cada uno trae su “torta bajo el brazo” , como los bebés, para lograr arrebatar la candidatura.

Y también, cada uno de ellos, trae un buen padrino que los está respaldando, los tres están cañón.

Se trata de Erasmo González, actual Diputado Federal, al igual de Claudio De Leija, quien fue nombrado coordinador de los programas sociales en Madero y el secretario de Finanzas del Gobierno Municipal en turno, Carlo González.

Sabemos que Erasmo, tiene un súper currículum pues ha sido contralor municipal, tesorero y hasta alcalde suplente, además de Diputado local, y jefe de la oficina del Itavu. Y la neta es que tiene mucho trabajo de campo en las colonias de la urbe, donde lo conocen y muy bien.

Pues tiene, por lo menos los 5 años que lleva de diputado en campaña.

Además es el presidente de la comisión del Congreso Nacional, es amigo 8 de las corcholatas (que para mí, eso es más malo que bueno, pero en fin, es su cuete) y del líder nacional de los guindas, Mario Delgado.

Su esposa, Dunia Marón, ha hecho un trabajo destacado desde la regiduría.

Y uno de los gallos, de nombre, Claudio de Leija, tiene un currículum kilométrico y está mega preparadísimo el cuate, es Licenciado en Administración de Empresas y Maestría en Ciencias Políticas.

Desde 1986 empezó a trabajar en la Policía y Tránsito de Madero, después fue subdelegado de esta corporación.

De 1999 al 2001 fue parte del cuerpo edilicio de la urbe petrolera y después brincó al Congreso del estado, además de miembro de la iniciativa privada fronteriza.

Ya en el 2004 hizo sus primeros “pininos” para buscar la alcaldía, pero ahora retoma esto con más interés.

Fue coordinador regional de Coepris, y en el 2005 volvió a repetir como regidor.

Además de titular del Itavu, coordinador y promotor del voto del candidato a Gobernador en las pasadas elecciones, por eso es que el doctor Américo lo saluda muy efusivamente cada que lo ve.

Y otros 20 mil cargos más que ha desempeñado pero que omití, por que necesitaría dos cuartillas más.

Claudio muestra su músculo de esta manera y con el “padrino” que tiene para buscar ser el candidato.

La verdad, Carlo González, actual encargado de las finanzas, ni aparecía en el mapa de la terna y se ha logrado colar.

He sido de los que ha criticado que no sabe ni bailar, pero aún así, con los dos pies izquierdos, ha logrado poner su nombre sobre la mesa.

Un funcionario que trae un buen padrino, que no despacha en Madero y vive en Tampico, para que no se haga malas ideas de quién es.

Carlo es niño “fifi” del Tec de Monterrey donde estudió para contador público y tiene Diplomados: en Finanzas Públicas y en Finanzas Internacionales.

Hay como lo ve fresón al chamaco estudió en la primaria en la escuela federal Serapio Venegas.

Y en el sector privado desde muy joven tuvo una empresa en el ramo de la publicidad y Marketing de nombre ROJO 032 SA de CV con más de 35 empleados.

Y ahora le nació querer ser alcalde de Ciudad Madero, el problema no es que quiera, sino que está en la posibilidad de poderlo hacer .

Pero la moneda está en el aire y finalmente será por medio de una encuesta que se determine al gallo para jugársela por Madero.

Para eso, todavía falta . Recuerde : ¡No se vale Chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO