Richie O’Farrill arma escándalo en aeropuerto tras perder su vuelo

Durante las últimas horas el nombre de Richie O’Farrill ha encabezado las listas de tendencias debido a que durante una transmisión en vivo dejó muy mal parados a otras personalidades del gremio cómico del stand up como Daniel Sosa, Mau Nieto y Bryan Andrade y no conforme con ello ahora se dio a conocer que el también empresario protagonizó un escándalo en pleno aeropuerto de la Ciudad de México tras haber perdido un vuelo.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que todo este escándalo en el que está involucrado Richie O’Farrill ocurrió durante las primeras horas de este lunes 24 de abril pues como se dijo antes, realizó un live en el que señaló que Daniel Sosa lo había amenazado de muerte y sacó a relucir una gran cantidad de polémicas de otras celebridades del gremio en el que se desempeña, por lo cual, causó preocupación entre sus fans y hasta algunos de sus amigos lo fueron a visitar para asegurarse de que estaba bien pues lucía bastante alterado en sus videos, no obstante, les pidió que lo dejaran tranquilo debido a que estaba por viajar a Nueva York con motivo de negocios y placer pues así él mismo lo reveló.

Como era de esperarse, las fuertes revelaciones que hizo Richie O’Farrill causaron un gran revuelo en redes sociales y en medio de tanto caos un internauta aprovechó su cuenta de Twitter para denunciar que encima de todo el escándalo que hizo con su live, todavía había ido a armar un “desmadre” en el aeropuerto y acusó al cómico de haber amenazado a los empleados de una conocida aerolínea.

“No conforme, hoy vino a hacer su desmadre al aeropuerto… amenazando a todo mundo y casi casi empujando a los que ya estaban adelante para que lo atiendan, Hasta la seguridad ya tenía ahí”, denunció el usuario identificado como César Torrejón.

Ante esta polémica, Richie O’Farrill reconoció que sí protagonizó el escándalo antes referido, pero explicó que tenía una buena justificación pues aseguró que fue total responsabilidad de los empleados de la aerolínea el haber perdido su vuelo a Nueva York, por lo que adelantó que interpondría una queja ante la Profeco, además, adelantó que procedería legalmente contra la aerolínea en cuestión y contra al menos tres de sus colaboradores pues le pareció una injusticia la forma en la que lo trataron.

“Y me dieron la razón cuando hablé a Profeco. Por culpa de la ineptitud del personal me hicieron perder mi vuelo y me quitaron mi asiento en Premiere. Ando calmado como siempre, pero sepan que voy a meter mi queja a PROFECO”, escribió Richie O’Farrill en su cuenta de Twitter y más tarde en su perfil de Instagram realizó un live donde explicó toda la situación y aseguró que quiere fijar un antecedente para que las aerolíneas no sobrevendan vuelos ni hagan a sus clientes perder tiempo ni dinero.

Hasta el momento, Richie O’Farrill no ha revelado si es que pudo volar o no a Nueva York, sin embargo, mencionó que quería una resolución de la aerolínea hoy mismo pues tenía que estar presente en una importante junta de trabajo, además, no iba a dejar perder los 40 mil pesos que le costó su boleto en clase premier.

