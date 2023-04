Expulsa EU en automático a migrantes

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Gobierno de Estados Unidos endureció el trato para los migrantes que están llegando a su territorio a través del Río Bravo.

Alrededor de 3 mil migrantes han cruzado de Matamoros a Brownsville, Texas de manera irregular, lo que ha provocado que las autoridades de Estados Unidos tomen cartas en el asunto.

Ahora, en lugar de expulsar a México, están realizando deportaciones directas hasta sus países de origen.

La presidenta de la asociación Ayudándoles a Triunfar, Gladys Cañas Aguilar, explicó que los abogados internacionales con los que trabajan, aseguraron que cruzar el río de manera ilegal, se está considerando como un delito y no como una falta administrativa, como estaba sucediendo hasta hace unas semanas atrás.

Manifestó que se tiene conocimiento que ya se han registrado algunas expulsiones directamente a sus naciones, tomando en cuenta que no es legal cruzar de esta manera como lo están haciendo miles de personas, en su mayoría venezolanos.

Destacó que hay población que no esta siendo escuchada y que a pesar de que está vigente el Título 42, al momento de ingresar a través del caudal, ya lo consideran como una violación a la ley y pueden ser sancionados desde dos hasta cinco años.

Resaltó que con respecto al Título 8 siempre ha existido, pero, a partir del 12 de mayo si la gente no tiene los suficientes argumentos para convencer a las autoridades migratorias, podrían ser devueltos a sus regiones de origen, por eso la importancia de aprovechar el Título 42 entrando de manera legal mediante las citas.

“Nosotros le estamos haciendo el llamado para que no se cruce de esta manera, sin embargo no podemos obligarlos, ya que es una decisión de ellos, nosotros no podemos hacer más que un simple llamado para que no lo hagan”, concluyó.

Tan solo el domingo pasado, la Patrulla Fronteriza reportó que más de mil 600 migrantes cruzaron de Matamoros a Brownsville por el Río Bravo.

A través de un comunicado, señaló que diariamente cruzan de manera ilegal un promedio de mil extranjeros, para quedarse a la orilla del río en espera de entregarse a las autoridades migratorias para solicitar asilo político.

“(El domingo) los agentes de la Patrulla Fronteriza en Brownsville encontraron a más de mil 600 migrantes entrando ilegalmente a EU en un período de 24 horas”, precisó.

Manifestó que los grandes grupos de migrantes acumulados en la orilla del río Bravo, del lado mexicano, cerca de Matamoros, fueron cruzaron ilegalmente con organizaciones de contrabando de personas.

“Personas que intenten ingresar a EU sin permiso, no tienen una base legal para permanecer y no pueden ser expulsados bajo Título 42. Estarán sujetos a expulsión acelerada a su país de origen y prohibidos de reingreso por cinco años”, indicó.

Por Staff

Expreso-La Razón