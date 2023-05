Indignante. Policías de Londres matan a balazos a dos perros

INGLATERRA.- Un trágico hecho ha causado indignación entre la población después de que se difundió un video del momento exacto en el que policías de Londres matan a balazos a un perro que acompañaba a una persona que acababan de detener, aunque el can no atacó ni se mostró agresivo, uno de los oficiales abrió fuego en contra del animal, quien murió de manera instantánea y posteriormente se repitió el hecho con otro perro.

De acuerdo con medios locales, policías de Scotland Yard detuvieron a un hombre en la zona de Tower Hamlets, quien al parecer era indigente, el sujeto llevaba a dos perros con correa, sin embargo, uno de los hombres armados se sintió amenazado por el perro y decidió accionar su hermana sin pensarlo.

El momento causó el enojo de la sociedad al catalogar las acciones de la policía como “exageradas”, pues el dueño ya no podía huir ni defenderse de manera agresiva después de haber sido detenido debido a que ya había recibido electrochoques en una pierna lo que prácticamente lo inmovilizó.

Un disparo lo mató

En la grabación que ya circula en redes sociales, la cual fue tomada por vecinos del área al momento de los hechos, se muestra el preciso momento en que un grupo de hombres de la Policía Metropolitana de Londres persigue a un hombre que caminaba con dos perros con correa a un costado de un canal, en una zona residencial, cuando de pronto le piden que se detenga.

El hombre con los perros se detiene frente a los uniformados y le dan algunas órdenes, por lo que el supuesto indigente intenta seguir con su camino, pero los oficiales le vuelven a pedir que se detenga. Instantes después, los agentes le apuntan a los perros y a su dueño, el sujeto parece que quiere evitar que sus perros se lanzaran sobre los policías, ya que jala varias veces las correas.

Pero de un momento a otro uno de los perros se abalanzó muy cerca de uno de los policías y sin dudarlo disparó, inmediatamente después el dueño jaló a su perro pero lamentablemente ya estaba ya sin vida y se desvaneció en el suelo. Tras lo ocurrido el hombre quiso huir pero no lo logra.

En un segundo video se puede observar que solo pudo caminar unos metros y fue interceptado por los policías, mientras que el otro perro había sido sujetado por los uniformados pero al no poderlo controlar también le disparan, quitándole la vida de manera instantánea.

POLICE JUST TASERED A (POTENTIALLY UNHOUSED) MAN AND SHOT AND KILLED HIS TWO DOGS pic.twitter.com/gyNPh1NSCE

— uyghur维吾尔 | 🗽 maria 🇵🇸 (@mariaalcoptia) May 7, 2023