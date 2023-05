Captan tornado en Chalchicomula de Sesma en Puebla

Al menos cuatro viviendas con daños fue el saldo de un tornado que se originó en terrenos de Chalchicomula de Sesma, municipio del estado de Puebla. El fenómeno natural causó afectaciones en árboles y derribó algunas estructuras.

Durante la tarde del domingo 14 de mayo, una tormenta con granizo provocó que se formara un tornado en la comunidad de Santa María Techachalco, comunidad de Chalchicomula de Sesma.

En redes sociales, fue publicado un video en el que se observa la intensidad del tornado, incluso, la fuerza del fenómeno natural genera daños en viviendas cercanas.

Por este tornado, cuatro casas quedaron con afectaciones ya que el viento se llevó techos de lámina y otras estructuras que había a su paso.

Gobierno de Puebla descarta personas lesionadas por tornado

La autoridad estatal realizó un recorrido de inspección en 24 comunidades cercanas para brindar apoyo a los afectados. Además, este 15 de mayo, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dio a conocer que no hubo personas heridas por este fenómeno natural.

“Gracias a Dios no pasó a mayores. Es un fenómeno importante, muchas veces se da en estas regiones este tipo de tornados, éste tomó mayor fuerza. Hubo daños materiales más no daños personales. Entonces estamos muy atentos, se atendió de forma inmediata y no hubo necesidad de hospitalizar a nadie”, explicó el mandatario estatal.

Salomón Céspedes comentó que en próximas horas se estará reuniendo con los presidentes municipales de esta región para revisar la manera en la que pueden atender a los afectados.

Qué es un tornado

Un tornado es un fenómeno meteorológico violento y destructivo que consiste en una columna de aire que rota de manera muy rápida en forma de embudo, alcanzando velocidades de viento extremadamente altas y que puede alcanzar el suelo. Se origina a partir de la convección de masas de aire cálido y húmedo, que ascienden rápidamente y encuentran masas de aire más frío.

Los tornados suelen tener una forma de embudo, y su diámetro puede variar desde unos pocos metros hasta más de un kilómetro.

