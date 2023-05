Comisión del Congreso de Perú declara a AMLO como persona non grata

PERÚ.- La Comisión de Relaciones Exteriores del Cogreso de Perú rechazó las declaraciones del presidente Andrés López Obrador y lo declaró persona non grata.

Con 11 votos a favor, la Comisión aprobó la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México y lo declara persona non grata. De acuerdo al articulo 68 del Reglamento del Congreso, la moción pasará al Pleno del Congreso para que se pronuncie sobre este asunto.

#CongresoInforma l Con 11 votos a favor, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México, Andrés López Obrador, y lo declara persona non grata. pic.twitter.com/ESgK6GV7xx — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 22, 2023

Previo a la votación en la Comisión del Congreso de Perú, el presidente López Obrador aseguró que para él es “un timbre de orgullo” que en Perú busquen declararlo como una persona non grata en el país andino.

En este sentido, López Obrador consideró que es un orgullo que un gobierno, que él afirma que no es legítimo, lo declare como una persona indeseable, ya que, según el tabasqueño, las actitudes de la administración peruana son autoritarias.

“Para mí es hasta un timbre de orgullo que los que actúan de esa manera me declaren non grato. Si me van a declarar non grato, que sepa cuando menos la gente por qué es. (…) Que tengan todos los elementos. Que el pueblo peruano sepa cuál es el argumento que sostengo”, comentó el tabasqueño durante su conferencia mañanera.

