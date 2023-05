Mujer Vela a su Bebé que Falleció por Presunta Bacteria en el IMSS

En una funeraria de la avenida Hidalgo, Dulce Abigail Rivera vela el cuerpo sin vida de su hija recién nacida que falleció, después de que presuntamente una bacteria entrara en su organismo, en el Hospital del IMSS en Madero.

Dejó en claro que su pequeña, que nació de manera prematura, estuvo 15 días estable y posteriormente su estado de salud se agravó.

Dijo que algo está sucediendo en el área de neonatos, en la que no hay una higiene para los recién nacidos.

Por ello, consideró que se trata de una negligencia.

“Toda el área de neonatos olía a comida, los primeros días hasta el lugar se sentía calentito y después ya tenían el clima pero son bebés prematuros que necesitan calor, fueron de México, andaban con isopos por todos lados hasta a los bebés les pasaban por el pie para ver qué tan contaminados estaban, el área del clima todo lleno de polvo, no había en realidad higiene, los cuneros están pegados de cinta quien sabe de cuanto tiempo”, precisó.

“Algo está pasando en neonatos, no hay una higiene como debería haber, pasan el trapeador lo normal, en realidad a los bebés no les dan el cuidado que deberían darles, realmente siento que es una negligencia, de unos 15 días para acá siento que descuidaron a los bebés”, aseguró.

Sobre la posibilidad de interponer una denuncia por lo ocurrido, consideró que nada va a devolverle a su hija.

Sin embargo, hizo un llamado a quienes tengan hijos en esa misma situación para que no se queden callados y denuncien lo que está pasando en ese nosocomio.

“Nada me la va a traer de vuelta, ya no puedo hacer nada pero si quisiera que quien tiene la capacidad de ir al seguro verifiquen bien el área de neonatos, que los papás que tienen a sus bebés ahí no se queden callados, nunca bajé a dirección por el miedo de que después hubiera una represalia contra mi bebé”, aseguró.

“La llegué a ver muy mal aseada, tenía su babita, tenía días de baba, sangraba de la resequedad que tenía donde ni siquiera me le podían pasar una gasita con agua, había enfermeras muy amables y otras que decían preocúpese por otras cosas el consejo que les doy es que no se queden callados,

Reveló que hubo bebés que estaban por irse y que solo permanecían para ganar peso.

“De un día para otro los intubaron, saben qué tiene tal bacteria, tiene neumonía traigan esto y esto y al final de cuentas los bebés fallecieron”, detalló.

Benigno Solís/La Razón