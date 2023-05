Espera cirugía en el IMSS; no hay fluoroscopio

MADERO, TAM.- Un hombre de la tercera edad suma más de 12 días a la espera de una cirugía en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Madero.

Karen Desilos García, hija del afectado, dijo que el personal médico argumenta que no se cuenta con un fluoroscopio para continuar con el proceso de salud.

“Me dicen que no hay un fluoroscopio, no es posible que una supervisión , porque esta supervisión aquí y no pueden darle respuesta a uno.

Según tienen 15 pacientes detenidos para operación entre los cuales está mi papá”.

Y agregó: Mi papá., ya como es adulto mayor ya presenta desgaste. Está desesperado. Otro adulto mayor por ahí falleció, ya entra más en crisis. Ya su pierna está más morada. No me lo han checado”

El hombre fue identificado como Manuel Desilos López, de 77 años de edad, que presenta un diagnóstico de tibia y peroné con compromiso de tobillo, según refiere una imagen del documento compartido con La Razón por su hija.

La mujer dijo que hay temor de que pueda perder su pierna a causa de la demora.

“Mi papá tiene problemas con las venas y no quiero que al rato no vayan a salir con que pierda su pierna por lo mismo de que no fue atendido”.

El equipamiento, dijo que se utiliza para tomar una radiografía del área afectada.

datos

11 mayo ingresó al centro médico

“Mi papá tiene 78 años. Él es adulto mayor. Yo no sé si porque es adulto mayor no se les está tomando la atención debida. La verdad, yo ya me siento impotente porque no me le pueden apoyar”.

POR JOSÉ LUIS RDZ.