Violan la Pesca del Robalo Acusan Nula Vigilancia

Pescadores furtivos capturan “robalo” en plena temporada de veda en las costas del sur de Tamaulipas.

El experimentado pescador deportivo con más de 50 años, Luis Turrubiates Jiménez, además, Juez Internacional Federado Pesca Deportiva, integrante de la Federación Mexicana de Pesca Deportiva y miembro destacado del International Game Fish Association (IGFA), revela que no se cuenta con mucha difusión de las restricciones.

“En redes sociales presumen que sacaron robalos en plena veda. Lamentablemente no hay mucha difusión, no hay mucha vigilancia, por lo tanto lamentablemente los pescadores por desconocimiento y además por ora si no respetan las reglas, las vedas y la Ley Federal de Pesca han estado sacando róbalo en esta época”, dijo.

La preocupación aumenta entre los pescadores de la región, luego de que diariamente se observa en Las Escolleras la captura de la especie.

“La cantidad de róbalo puedan pescar. Hay ocasiones que se ha reportado que se llevan dos o tres toneladas por panga o embarcación”

Y agregó:

“Hay pescadores comerciales y hasta furtivos que buscan y aprovechan las animaciones de róbalo . Andan en la costa buscando los cardúmenes , lo ubican , fijan una parte de la red en tierra, rodean una parte de la mancha, del cardumen y luego jalan y se llevan todo”.

El experimentado pescador, dijo que los pescadores no autorizados causan daños irreversibles en la vida marina.

“Se hace matazón de robalo, también como utilizan malla, pues todo lo que arrastran pues no lo regresan. Lo que no utilizan, lo que no se llevan lo dejan ahí tirado en la orilla de la playa. Hacen una depredación en las costas del Golfo de México”

En temporada regular, explicó que un pescador puede capturar máximo 5 especímenes en un día y hasta por tres días, para acumular un total de 15 róbalos y no más, porque su pesca se encuentra debidamente regulada.

“La Ley Federal de Pesca dice que por ejemplo en el róbalo y en algunas otras especies puedes disponer de 5 especímenes por día por no más de 3 días.

No debes tener en posesión más de 15 especímenes. Por día puedes pescar cinco especies”.

LA VEDA AFECTA A PESCADORES

Las restricciones de pesca, al otro lado de la moneda representan afectaciones para los pescadores relacionados con esta actividad.

En el caso de la región, se estima que entre 250 a 300 hombres se dedican a la captura del robalo frente a las costas del sur de Tamaulipas y parte del norte de Veracruz, además del sistema lagunario y río Tamesí y Pánuco.

NO SE PUEDE VENDER ROBALO SIN PAPELES

Antonio Gutiérrez, presidente de la Unión de Comerciantes de La Puntilla en Tampico, revela que no se puede comercializar la especie sin contar con permisos federales., pues se encuentra regulada.

‘si tienes róbalo y no tienes una factura que te lo avale te sancionan. Y más ahorita el róbalo del que te deben debe de tener un número de certificación de pesca y número de folio y con ese folio es con el que declaraste la cantidad de róbalo que obtuviste. Y si no la tienes te metes en problemas. Hay un número de arribo, en ese número de arribo viene la fecha en que te llegó ese róbalo. Si no la tienes te va mal”.

El robalo, añadió que incrementó su costo debido a que solamente se comercializan “existencias” que se colocaron bajo congelamiento.

Ahorita no se compra róbalo. Aquí sí hay róbalo, pero congelado. Por lo que regular se mete a existencia. Nosotros metimos como 150 kilos de róbalo de existencia y ya ahorita ya no tengo nada”

El costo por kilogramo añadió que sufrió un aumento significativo.

“El kilogramo de róbalo se cotiza actualmente entre 200 a 220 pesos. En temporada de No Veda se consigue en 160 a 180 pesos y cuando hay bastante en diciembre- enero puede bajar hasta 120 y hasta 140 pesos. No hay róbalo en venta. No lo pescan ahorita”

DATOS

2 a 3 toneladas se detectan a bordo de embarcaciones de pescadores furtivos

Los pescadores a menor escala presumen sus capturas en redes sociales.

“Los permisionarios somos los que lo recibimos nada más.

350 Comerciantes afectados porque es un producto buscado por el consumidor

350 pescadores “detenidos” por la veda en la zona de Tampico Madero y Altamira

El robalo se puede capturar en aguas del golfo de México, río Pánuco y Tamesí y en el sistema lagunario.

15 los especímenes se pueden comercializar cada tres días y no más de 5 por día.

“Si lo ando pescando en temporada de veda y me sorprenden me quitan permiso, lancha, motor y hasta la cárcel pueden parar los pescadores”.

220 a 240 pesos se encuentra en kilogramo de robalo en las pescaderías

120 a 140 pesos cuesta regularmente

José Luis Rodríguez Castro/ La Razón