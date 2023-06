“Soy el papá de los corridos tumbados; todos son mis hijos”: Natanael Cano

MÉXICO.- En los últimos años los corridos tumbados han ganado gran popularidad y cada vez más se dan a conocer cantantes que representan este género como Peso Pluma o Natanael Cano, quien recientemente hizo una declaración que causó polémica y algunos aseguran podría ser una indirecta al cantante de Ella baila sola.

En una entrevista para la revista GQ, Natanael Cano habló sobre el éxito que han obtenido los corridos tumbados y se autoproclamó el padre de este género musical.

“Me considero el papá de los corridos tumbados, yo creo que todos son mis hijos. Les digo, pero no lo aceptan pues”.

En la plática el cantante detalló que también se considera uno de los precursores de este estilo musical, ya que antes solamente se conocían los corridos tradicionales.

“Sí me considero el pionero, uno de los pioneros porque somos dos”.

Aunque no dio nombres, Natanael Cano habló sobre cómo es su relación con los demás cantantes que al igual que él representan los corridos tumbados.

“A todos los quiero mucho, nos llevamos muy bien. Me quieren mucho porque soy puro cotorreo y nada, no me hablen de música ni de trabajo”.

Cuando Natanael Cano se dio a conocer con los corridos tumbados causó controversia e incluso fue duramente criticado por la música que representa. Además, cantantes del regional mexicano expresaron que no estaban de acuerdo con el género musical.

A pesar de esto, los corridos tumbados han tenido mucho éxito y al igual que Natanael Cano, Peso Pluma se ha convertido en uno de los grandes representantes de este tipo de música.

Cabe destacar que tanto Peso Pluma como Natanael Cano han unido su talento y han colaborado en diferentes ocasiones, una de ellas en la canción PRC que salió a principios de este año y tras su lanzamiento fue bien recibida por los fans de ambos cantantes.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR