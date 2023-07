Roxana Castellanos recuerda cómo surgió Deyanira Rubí y por qué la dejó varios años

Sin duda Roxana Castellanos es una de las actrices más queridas en México y que ha participado en diferentes programas como en Otro Rollo en donde ganó gran popularidad sobre todo cuando recreaba a su personaje Deyanira Rubí.

En entrevista con Yordi Rosado, Roxana Castellanos dijo que en su juventud vivió en un departamento con Ana de la Reguera y fue en ese entonces cuando nació la forma de hablar de Deyanira Rubí aún sin existir el personaje.

“Ahí nació un poco Deyanira porque así hablábamos, era muy agudo y a Ana siempre le decía vecina porque éramos vecinas de cuarto. Gran parte de Deyanira es ahí”.

La actriz recordó que fue en Otro Rollo cuando por primera vez interpretó a Deyanira Rubí debido a que realizaron una parodia de Big Brother.

“Nació en Otro Rollo, en el Gran Carnal que se hizo la parodia de Big Brother y ahí nos dieron libre albedrío y lo que yo hice fue ver una peluca güera y ahí nació. No era común que se hablara de una teibolera y su forma de hablar, su profesión era muy caga…, decía que era teibolera, no se prostituía y solo quería hacer felices a los clientes y bailaba”.

Roxana Castellanos explicó que por muchos años utilizó el mismo vestuario para interpretar a la divertida teibolera.

“Cuando nació Deyanira usé un mismo vestuario como tres años, una faldita que saqué del almacén de Televisa, una blusita verde o rosa que era mía. Cuando empecé a hacer show compré en el centro, los típicos de teibolera de mesera, de temática y ahora en Televisa me hacen los vestuarios”.

Aunque Deyanira Rubí es uno de sus personajes más queridos, hubo algún momento en el que Roxana Castellanos ya no quería interpretar a la teibolera.

“Me empezó a ganar, la odié y dije: ‘ya no la voy a hacer’ y la dejé de hacer unos buenos años y después dije: ‘qué estupidez’ porque de repente pasaba que me decían: ‘¿puede venir Rox? Pero de Deyanira’ y les decía que no, que iba de Rox y que entonces no. Fue un año que dije que empiezo a balancear eso o me va a ganar Deyanira y me empezaron a dar trabajitos de otras cosas”.