El agüita que todos queremos

La guerra por el agua apenas comienza, y no me refiero a la disputa entre Nuevo León vs Tamaulipas por el poderío del vital líquido; los problemas globales se desatan por todo el mundo.

Pero mientras eso sucede en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), realizan estudios sobre la calidad del agua en ríos de la región centro de Tamaulipas.

Algunos de sus máximos investigadores, desarrollan un proyecto para el uso eficiente y la conservación del agua en la cuenca hidrológica de Soto la Marina, que implica los ríos Purificación, Corona y San Marcos.

Al respecto, el Dr. Fabián Eliseo Olazarán Santibáñez, dijo que el proyecto inició hace dos años con recursos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), mediante el cual se adquirió equipo para desarrollar análisis microbiológicos.

A raíz de eso, explicó, que se empezó a trabajar en el análisis de las aguas del río Corona, cuerpo de agua que nace en la Sierra Madre y desemboca en la presa Vicente Guerrero. Los científicos de la UAT encontraron que durante la temporada de sequía, el agua estancada tiende a contaminarse más fácilmente, debido principalmente a la interacción natural con diferentes especies de animales.

Pero no se alarme, porque en temporada de lluvias, con el movimiento del agua, el cauce logra una oxigenación y una autopurificación por medio de la filtración, y el agua consigue volver a purificarse de manera natural.

Para el rector Guillermo Mendoza Cavazos, el trabajo de análisis del agua es vital, por eso la instrucción de que sigan en la región hidrológica de Soto la Marina, que implica los ríos Purificación, Corona y San Marcos.

Para los tamaulipecos debe ser de gran importancia que la UAT siga en la exploración de esta región que necesita ser cuidada y atendida para contar con un agua de calidad, pero también debe enfocarse en la investigación en otras áreas relacionadas con la vida y el desarrollo económico de Tamaulipas.

En lo que respecta al agua de la Zona centro de la entidad, el primer paso era conocer qué tan mal estamos y prestarle atención a esa situación; el siguiente paso es, con los estudios realizados, presentar una propuesta para el uso eficiente del agua y, sobre todo, para su conservación.

En ese sentido, los investigadores de la UAT consideran y subrayan con conocimiento de causa, que la contaminación de los cuerpos naturales de agua es una problemática que se presenta debido a que los desechos domésticos e industriales se vierten en los ecosistemas acuáticos sin tratamiento previo, por lo que constituyen una fuente constante de deterioro del medioambiente.

Para el análisis microbiológico de la reciente investigación de la UAT, las muestras fueron sometidas a la norma 042, la misma que marca el análisis de las mismas que se encuentran en las heces fecales. Todos los mamíferos de sangre caliente tenemos bacterias dentro de nosotros; el detalle es que muchas descargas, tanto de animales como de humanos, terminan en el agua de mantos acuíferos, como los ríos.

En consecuencia, es urgente que la ciudadanía y las autoridades, tienen conciencia de la importancia de evitar contaminar el agua.

En la intimidad… Una amiga periodista, de las buenas que ahora trabaja para el Gobierno de Tamaulipas, muy contenta me platicó el fin de semana, que ante la ola de calor que impacta al estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya inició formalmente una gestión ante el gobierno de la República con el propósito de reclasificar las tarifas eléctricas en la entidad, una medida que beneficiará a las familias

tamaulipecas.

“Que el fin de semana, no descansa el gober”, así me decía con sus ojitos iluminados, me dijo que en una reunión celebrada este sábado, en Casa Tamaulipas, el mandatario estatal y el titular de la Comisión de Energía Estatal José Ramón Silva Arizabalo revisaron la problemática, acordando formular la solicitud con el objetivo establecido.

Amor con amor se paga dicen en Palacio Nacional. A ver si es cierto.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608