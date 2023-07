Hola, me da gusto saludarte nuevamente en este espacio y como cada semana hoy quiero comentar que estuve reflexionando en las últimas semanas cuando platicaba con algunos empresarios de la zona.

En los últimos años, el área de marketing o mercadotecnia en su traducción, ha venido evolucionando en gran ritmo, muy impulsado por las redes sociales y el tema digital.

Sin embargo, desgraciadamente el marketing estratégico ha sido olvidado.

¿A qué me refiero con que se haya olvidado? Como empresarios y emprendedores, tenemos una costumbre de querer los resultados a corto tiempo, estamos acostumbrados a no planear a largo plazo. Tal vez, por la premura de querer generar y volvernos rentables nos olvidamos de pensar estratégicamente a largo plazo. Y nos dejamos envolver por las tácticas digitales que prometen indicadores a corto plazo.

Para México existen aprendizajes importantes, debemos cambiar a un enfoque de largo plazo.

No es una fortaleza de nuestro país, mucho menos de América Latina. Debemos encontrar un nuevo modelo de planeación y abandonar en la manera de los posible la visión y expectativa de los indicadores de marketing de corto plazo.

Por lo menos reemplazar con planeaciones de 3 meses. Ese sería un gran avance.

El secreto está en la implementación de sistemas de medición en tiempo real con la capacidad de almacenar desempeños de mediano y largo plazo.

Tu que eres emprendedor cambiemos la visión del marketing y sobre todo la expectativa que con acciones a corto plazo sobre todo en redes sociales vayamos a cambiar el futuro de nuestros negocios, pensemos a largo plazo y estratégicamente.

Nos vemos la siguiente semana.

POR JORGE REYES