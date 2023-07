Vecinos llevan 48 horas sin energía eléctrica

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Vecinos de la colonia Tamaulipas llevan cerca de 48 horas sin luz, la sensación térmica es superior a los 36 grados centigrsdos, sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha ignorado dos reportes.

El pasado sábado un camión derribó el cableado eléctrico sobre la calle Guadalupe entre 2 de enero y H. Chapultepec.

Residentes del mencionado sector comentan que, “nos quedamos sin luz y la restauraron el sábado a las 9 de la noche, pero 2 casas nos dejaron sin el servicio. A casi 48 horas no han venido a reinstalarlo, ayer me dieron 2 números de reporte y desde las 6 de la tarde que el 071 no contesta”.

Los números de reporte son: U105142795 y U0105142970.

Debido a las altas temperaturas, los alimentos sufrieron descomposición y nadie responderá por los daños, lo cual ha generado molestia a los afectados.

