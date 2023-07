Epidemia de suicidios postpandemia a causa de trastornos ansiedad y ataques de pánico

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- En Tamaulipas 6 de cada 10 jóvenes entre los 15 a los 29 años sufren de trastornos de ansiedad y ataques de pánico.

Carlos Enrique Hernández Anguiano, médico psiquiatra, adscrito al Hospital Civil de Ciudad Madero informó que los trastornos mentales en ese segmento de la población muestras una tendencia a la alza y se investiga si es responsable de lo que conoce como “Epidemia de Suicidios” en Tamaulipas.

“He hablado con autoridades federales cuando hemos tenido reuniones virtuales con ellos, es que en Tamaulipas hay una epidemia de suicidios en gente joven abajo de los 30 años en ambos sexos “, dijo.

Y agregó:

“Es postpandemia. Yo pienso que se debe a qué los jóvenes no están adaptados , no estamos educándolos para adaptarse al estrés de la sociedad entonces el joven está en su casa, llega a cierta edad en la que ya vieron una estructura que tienen a la mejor en las escuelas, se enfrentan a retos sociales, a retos laborales, retos simplemente de deambular en la calle y ver cosas y que simplemente son estresantes u no están acostumbrados adecuadamente y no los hemos preparado”.

“Epidemiológicamente ahorita te mentiría si te dijera que tengo las cifras, pero definitivamente acostumbro checar las fuentes noticiosas y las redes sociales y cada día me encuentro dos o tres casos de suicidios en el estado en Tamaulipas”

Los padres de familia, agrego que optaron por permitir indiscrimidamente el uso de equipos celulares.

“Lo hemos dejado que estén embebidos en sus celulares y no hemos hablado con ellos que la vida tiene ciertas situaciones que hay que enfrentar”, dijo.

Las personas con ideas de privarse de la vida , comentó que pueden establecer contacto con sus teléfonos celulares en una pagina que se encuentra como “Linea de Vida” en l que se pueden comunicar gratuitamente para hablar con un experto del tema.

“Se llama línea de vida, que es algo que pueden localizar fácilmente los jóvenes en Internet: busquen línea de vida ahí hay un número donde puede hablar, donde les puede ayudar para el apoyo conta adicciones y para apoyarlos en el caso que se sientan abrumados y tengan ideas de suicidios”

Los padres de la nuevas generaciones, añadió que son calificados como sobreprotectores y ausentes en la crianza de sus hijos, dijo , pues permiten que los celulares y tablets se encarguen de “cuidarlos”.

Epidemiológicamente ahorita te mentiría si te dijera que tengo las cifras, pero definitivamente acostumbro checar las fuentes noticiosas y las redes sociales y cada día me encuentro dos o tres casos de suicidios en el estado en Tamaulipas..

Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón