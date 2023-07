Hija de Sergio Mayer confiesa qué es lo que la avergüenza de su papá

Para nadie es un secreto que Sergio Mayer se ha consolidado como una de las máximas figuras dentro de “La Casa de los Famosos México” tras convertirse en uno de los líderes del “Team Infierno” y su peculiar estrategia para eliminar a los integrantes del “Team Cielo”.

Tanta es la fama y popularidad que ha conseguido el reconocido actor que en redes sociales circulan varios videos que muestran cómo es su relación con su esposa, Issabela Camil y su hijas. Toda la familia Mayer Camil tienen un podcasts en el que se dicen las cosas de frente y sin ningún tipo de filtro.

Fue precisamente en uno de los recientes episodios en donde Antonia Mayer, hija del exlíder de “Solo para mujeres”, se sinceró frente a su padre para hablar de alguna de las situaciones que la avergüenzan, desatando rumores sobre una posible mala relación.

Antonia Mayer se avergüenza de su papá

En el podcast que tienen en familia, Sergio Mayer le preguntó a su hija Antonia Mayer qué es lo que más le avergonzaba de él. De manera contundente la joven le respondió y dejó en completo shock a todos sus seguidores.

Frente a los demás integrantes de la familia Mayer Camil, Antonia confesó que lo que más le avergüenza de su papá está relacionado con su forma de vestir ya que, a su consideración, no siempre lo hace de manera correcta o conforme la situación lo amerita.

Sin guardarse nada, la también hija de la actriz y modelo, Issabela Camil contó que le avergüenza que su papá lleve chanclas a todos los lugares que visitan. Recordó que el participante de “La Casa de los Famosos México” las ocupa durante sus viajes a la playa, la ciudad o cualquier otro destino.

“No estamos en la playa, estamos en la Ciudad de México. Si estás saliendo solito no importa, pero yo estoy saliendo contigo”, contó.

Después de escuchar las declaraciones de su hija, Sergio Mayer se quedó callado por unos minutos para posteriormente decir que sus looks eran originales. Le dijo a Antonia Camil que ese no era ningún motivo para que se sintiera avergonzada por él.

