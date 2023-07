Liberan a camillero acusado del homicidio de una menor en Quintana Roo

Víctor “F”, camillero acusado de homicidio culposo, fue puesto en libertad ya que la Fiscalía de Quintana Roo consideró que hasta este momento los hechos que se investigan no resultan en ninguna responsabilidad penal.

El trabajador del Hospital General de Zona No. 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Playa del Carmen, era quien trasladaba la noche del 10 de julio a Aitana Betzabé, cuando la subió al elevador el aparato comenzó a subir antes del ingreso completo de la camilla, ésta quedó atrapada y la menor murió asfixiada.

“Dentro del término constitucional se resolvió la situación jurídica de Víctor ‘F’, camillero que trasladaba a la niña dentro del nosocomio, se dejó en libertad por considerar que en los hechos que se investigan, hasta este momento no le resulta responsabilidad penal”, dijo Raciel López Salazar, fiscal interino de la entidad.

El encargado de la fiscalía afirmó que se llagará hasta las últimas consecuencias por este hecho que causó indignación, por lo que se castigará a quien o quienes resulten responsables; la investigación continúa con respecto a los encargados de dar mantenimiento a los elevadores del hospital, así como a la empresa contratada por el IMSS para su funcionamiento.

“Estamos realizando las investigaciones correspondientes apegados en todo momento a los protocolos establecidos, respetando los derechos del personal que labora en este hospital del IMSS; llegaremos hasta las últimas consecuencias y se le aplicará la ley a el o los responsables de este trágico accidente”.

También continúan las entrevistas con el personal del hospital, se recopilan testimonios,se analizan imágenes en fotografía, videograbaciones, bitácoras y contratos, entre otros, a fin de esclarecer las causas.

Una declaración de Víctor, desde una cama del hospital en donde se le estableció custodia de la policía, afirmó que él también es una víctima de la falla en el elevador y que el verdaderos responsable caerá.

“A mi no me importa aceptar una culpa que no es mía, porque también fui víctima, porque también quedé encerrado. Salí por un pinche agujero que estaba cabrón y todavía intenté rescatar a la bebé, yo lo intenté porque al final de cuentas todos somos padres, tenía la edad de mi hijo menor”, narró entre lágrimas.

CON INFORMACIÓN DE PUBLÍMETRO