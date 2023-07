Tatuajes y cuernos 

El gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA gobierna con los suyos, cortó de tajo todo tipo de comentarios al dar todo su apoyo incondicional al alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, sosteniendo que las acusaciones en su contra nacen de una venganza política.

El propio AMÉRICO sufrió una persecución política por parte del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Hasta en los meses finales de la anterior administración, CABEZA presionó a los magistrados para que girarán una orden de aprehensión contra AMÉRICO y algunos de sus colaboradores, como ALEJANDRO RÁBAGO CASTILLO, hoy coordinador de asesores.

Un juez del sur fue concentrado en ciudad Victoria, donde lo pusieron armar expedientes al vapor y se dictará una orden de aprehensión en contra de AMÉRICO, algunos miembros de su familia, además de alcaldes y colaboradores cercanos.

El ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA no tenía empacho en torcer la ley, presionar y ordenar a cualquiera de sus colaboradores que se cumplieran sus instrucciones sin importar las consecuencias, pisoteando lo que fuera para avanzar.

Todo era válido para cumplir con su ordenes, AMÉRICO vivió esas amenazas, a las cuales les hizo frente con el apoyo del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Pero, como bien dicen que no hay borracho que trague lumbre, CABEZA DE VACA a unas horas de que perdiera su fuero como gobernador huyó hacia los Estados Unidos, aprovechando su nacionalidad americana, por lo que se convirtió en el primer mandatario que no acudió a entregar su administración.

Ayer, AMÉRICO respaldó a CARLOS PEÑA, al establecer que sufre de una persecución política, pero además de su declaración pública, al aparecer juntos en una conferencia de prensa establece que tendrá todo el apoyo de su administración.

Agregando que es su primer desencuentro público con el Fiscal General de Justicia, IRVING BARRIOS, pues atiende instrucciones del pasado para cumplir con la venganza de CABEZA DE VACA, molesto porque le negaron la carta de residencia en Reynosa, no por orden de CARLOS PEÑA ORTIZ, si no por no cumplir con los requisitos que se exigen a cualquier ciudadano que busca ese documento.

Pero, AMÉRICO también estableció que dará un respaldo a los morenistas que sufren de persecución y venganzas del cabecismo y parafraseando al presidente ANDRÉS MANUEL:

“CARLOS PEÑA no estás solo, no estás sólo”.

El enojo del gobernador AMÉRICO es evidente, sabe que debe hacer ajustes, pero estos se darán en su momento y en su tiempo, lo principal es recuperar el control de todas las instituciones.

Parece ya entendieron que IRVING BARRIOS no se quiere ir, ni tampoco quiere manejarse con respeto a la ley y principios de la administración de la 4T. Trae los cuernos tatuados.

Esta fue una buena semana para el alcalde victorense, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, pues logró avanzar en la regularización del servicio de recolección de basura que se encuentra al 93% de eficiencia.

Por ello, anunció la implementación de una brigada de limpieza intensa dominical para finalizar el rezago de recolección y tener limpia la ciudad.

“La limpieza de Victoria es tarea de todos, les pido el apoyo para mantener limpia nuestra ciudad sacando la basura en el día y hora de servicio de recolección” dijo.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

