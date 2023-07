La oposición es necesaria 

Si Morena piensa en una estrategia para eliminar a la oposición y tomar el control de todo, se va a equivocar.

La oposición también es valiosa, tendrá sus hombres y mujeres intensos, arrebatadores o de falta de acuerdos, como los hay también, en los partidos y en los gobiernos. Es el ADN con el que la clase política se ha ido contaminando.

A Morena le han fallado sus operadores de origen, las distracciones internas que existen en dependencias claves para el desarrollo del gobierno estatal e incluso en muchos Ayuntamientos, los paraliza.

Pero al final, Morena requiere ir tejiendo una serie de acuerdos y pactos con la oposición para tomar la gobernabilidad.

Está bien que no quieran ser como Cabeza de Vaca, que amenazó a ex alcaldes del PRI con las cuentas Públicas si no eran operadores del PAN, y fue una tarea que encabezó el Auditor Superior del Estado.

La persecución e invento de expedientes a ex funcionarios y también a ex Presidentes Municipales desde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) como lo hizo el actual Magistrado del Poder Judicial Javier Castro Ormachea.

Por fortuna, las pláticas de muchos sectores de la sociedad, en los casinos, reuniones, clubs, identifican el servilismo con el que actuó Javier Castro Ormachea por ejemplo, para encerrar a Eugenio Hernández Flores, a un ex gobernador que muchos tamaulipecos le admiran y en las mesas, le ponen una serie de adjetivos al magistrado que alarma en su historial.

Hubo AMPs que desde la Fiscalía General de Justicia del Estado, también se lanzaron contra opositores, inventando expedientes por los grandes delitos y si no los hicieron huir, los eliminaron políticamente o bien, los pusieron a trabajar para el PAN y gratis.

Desde luego que, este terreno es el que menos debe pisar Morena, pero entonces, debe salir el oficio político y el cumplimiento de acuerdos, eso es parte de la política y no debe asustar a nadie.

En todo caso, debe poner a operadores responsables y en particular ahora que la Secretaría General de Gobierno sigue extraviada.

Por lo menos, el desencuentro y lo álgido que son los enfrentamientos que tiene Héctor Villegas “El Calabazo” con la Consejera Jurídica Tania Contreras y el esposo de ella que, también tiene fuertes desencuentros al interior de la General, son actos en los que se distraen.

Aún más, el pleito que tiene el subsecretario de Enlace Legislativo Rómulo Pérez Sánchez y el subsecretario general Tomás Gloria Requena cada día tiene un nuevo nivel y no se ve para cuando termine la broca.

Si le suma usted que Gloria Requena, todas las noches le pasa un reporte de la parálisis que enfrenta Rómulo a Héctor Villegas, es un gran abono para no llegar a una paz interna en la Secretaría General. La ventaja del subsecretario general es que vive en la misma casa que Villegas.

Esa es una sola dependencia que tiene un caos y que evita pensar, para poder llegar acuerdos con la oposición.

No va ser eliminando a esta oposición, como Morena avance en la recuperación de los espacios políticos, administrativos, legislativos y judiciales que aún permanecen en manos del PAN, requiere de los acuerdos y evitar que los Cabeza de Vaca, amenacen e insulten a quienes se mantienen en los poderes.

Hace un par de meses, la diputada local Sandra Luz García (diputada sin partido antes del PAN), reveló que había bloqueos políticos y hasta mentadas de madre de Ismael a Diputados locales, para que hicieran lo que se ordenaba desde Texas.

Actualmente, el periodo vacacional, debe ser aprovechado por morena para hacer una fina operación política y aprovechar todos los frentes que se abren.

Por ejemplo, hace unos días, el canal de noticias permanentes de Milenio, entrevistó al diputado Federal Gerardo Peña y entre su declaración y las imágenes de agresión de Vicente Verástegui Ostos y después de Leticia Sánchez Guillermo en contra de Inés Figueroa, titular de Comunicación Social del Congreso, no pudo argumentar que no fue una agresión cuando los vídeos mostraban los golpes al periodista y funcionario del Congreso.

Las declaraciones cantinflescas de Peña Flores, sorprendieron porque, aunque diga su verdad, siempre ha tenido contexto, argumento, ejemplo, contraste y ahora nada, no pudo defender el acto de agresión que él también encabezó y que festejó, cuando ningún acto de violencia es aplaudible.

Pues bueno, como en el gobierno están en la modorra, era imposible pasar por esa puerta que abrió Gerardo Peña y no fue aprovechada.

El Calabazo prefirió ir al derrumbe del Colegio Antonio Repiso a perder el tiempo, porque en la zona estaba Protección Civil, Bomberos, Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal, Cruz Roja, el Alcalde Eduardo Gattás, bueno hasta el candidato a diputado Hugo Reséndez, más o menos ¿qué podría hacer un Secretario General de Gobierno en esa zona?.

POR ARTURO ROSAS H.