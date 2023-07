Pescador denuncia que no le depositan recurso de bienestar

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un hombre que labora como pescador denunció que no está recibiendo el dinero que le corresponde, a través de la tarjeta de Bienestar que le fue entregada.

Dijo que enfrenta ese problema desde hace cinco años.

Francisco Rojas Avilés, quien se dedica desde hace más de 20 años a la pesca, precisó que la tarjeta se la entregaron desde el año 2019 para que recibiera el apoyo respectivo pero cada vez que acude al cajero automático, no aparece el efectivo que supuestamente le depositaron.

Aunque ha acudido ante personal de Bienestar para exigir el dinero correspondiente, no le han resuelto el problema.

Comentó que autoridades de pesca fueron quienes le dieron a conocer en su momento que el apoyo económico lo recibiría a través de Bienestar por lo que hizo el trámite para recibir el beneficio pero hasta la fecha todo sigue igual.

“Resulta que esa tarjeta que me entregaron es falsa porque desde que me la dieron estoy cheque y cheque y no me llega el apoyo, la acabo de checar y me rebota”, explicó.

Dijo que tratará de entrevistarse con la regidora Mónica Villarreal para ver qué solución se le puede dar a esa situación.

Por Benigno Solís/La Razón