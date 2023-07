Por Suspensión Provisional, No Pueden Entregarse Libros de Texto

Por una suspensión provisional, ninguna autoridad puede hacer entrega de los nuevos libros de texto, expresó David Hernández, consejero de la Unión de Padres de Familia del sur de Tamaulipas.

Dijo que queda pendiente mucha información que la jueza ha pedido a la Secretaría de Educación Pública federal, misma que no ha entregado en tiempo y forma.

El 16 de mayo de este año, una jueza federal admitió a trámite un amparo presentado por la Unión Nacional de Padres de Familia.

La jueza tercero de distrito en materia administrativa en la ciudad de México, Yadira Medina Alcántara fue la encargada de aceptar el amparo.

A través del mismo, se suspendió parcialmente la impresión y distribución de libros.

“No lo pueden hacer porque ya hay una suspensión provisional de no entregar libros porque queda pendiente mucha información que la jueza ha pedido a la SEP y no la ha entregado en tiempo y forma, la jueza que lleva el caso en la ciudad de México esta dando un ultimátum a la Secretaría de Educación Pública federal que de no entregar esa información que se le solicitó desde el 25 de mayo, entonces van a haber efectos legales hacia los funcionarios”, explicó

Dijo que se contemplan sanciones económicas hasta cárcel que puede alcanzar los 9 años.

La Unión considera que en los libros de textos hay contenidos inadecuados para los alumnos.

En el caso de los textos para primaria, detalló que se maneja un contenido que la unión rechaza como la presentación de todos los tipos de familia que existen actualmente.

Benigno Solís/La Razón