¿Qué es y cómo funciona la ESTAFA SHEIN?

MÉXICO.- En la actualidad hay muchas personas que prefieren comprar su ropa en Internet como en Shein, tal es el caso de Marie Claire Harp, quien se declaró adicta a adquirir prendas por esta tienda. Y debido a que es una manera fácil de conseguir los productos a buen precio, los estafadores están a la orden del día y han creado la estafa Shein.

A continuación, te contamos de qué trata y cómo funciona la estafa Shein para que no te agarren desprevenido y evites caer en manos de estas personas que te podrían hacer perder tu dinero.

¿Qué es la estafa Shein?

Tal y como su nombre lo indica, es una estafa con la que se trata de engañar a aquellas personas que usan constantemente Shein para comprar ropa o cualquier otro de los productos que ofrece la tienda.

La finalidad de los estafadores es conseguir dinero engañando a las personas diciéndoles que tendrán ciertos beneficios si les depositan una cantidad a una cuenta bancaria.

¿Cómo funciona la estafa Shein?

De acuerdo con Kaspersky, la estafa Shein consiste en que las personas descarguen aplicaciones disponibles en Google Play o accedan a la página Money Looks en donde los estafadores les pedirán que hagan un depósito de una cierta cantidad de dinero.

Con este depósito las personas estarán “autorizadas” para dejar reseñas positivas de los productos de la tienda online y una vez que lo realicen podrán recibir hasta 60 mil dólares por dejar una buena calificación, sin embargo, varias víctimas de la estafa Shein han mencionado que tras dejar el comentario nunca recibieron la recompensa.

Por si fuera poco, algunos estafadores se han aliado con influencers para que la estafa Shein se vea más creíble e incluso prometen que sí dejan comentarios positivos en los productos recibirán ropa gratis.

“La compra es procesada por una empresa de confianza para pagos online, pero la mayoría de las víctimas no reportan el fraude y no solicitan el reembolso, permitiendo que los estafadores se queden con su dinero. Es importante destacar que el simple hecho de hacer clic en el enlace no genera riesgos ya que sólo lleva a la página de compra o descarga de la app. El fraude en sí se produce cuando se realiza la supuesta compra, enviándole el dinero al delincuente sin recibir nada a cambio”, comenta Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Hasta ahora solamente se han registrado casos en Brasil, pero los especialistas no descartan que los estafadores comience a promover la estafa Shein en otras partes del mundo.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR