Danna Paola asegura tener problemas mentales por ser famosa desde niña

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante y actriz mexicana Danna Paola, se sinceró en el programa de YouTube ‘Escuela de nada’, sobre los problemas mentales que vive en la actualidad, los cuales atañe a la vida de fama y espectáculo que experimentó desde niña.

De acuerdo con el testimonio de Danna Paola, se dio cuenta desde niña que le gustaba actuar y cantar. Sin embargo, el adentrarse al mundo de la fama y espectáculo, alejada de interacciones comunes para un pequeño, le habrían originado problemas mentales con los que actualmente batalla.

“Es tan importante el desarrollo emocional de un niño […] aprende patrones, aprende experiencias. Entonces, a mí me manipularon las emociones desde los cinco años, güey. De llorar, estar feliz. Me abrieron el grifo, pero nadie me dijo como cerrarlo […] Hoy en día, con mi terapeuta, entiendo que la actuación es actuar, no […] manipular tus emociones para que hoy tenga mil pe… de salud mental de ansiedad, de ataques de pánico, etcétera”, dijo Danna Paola.

Por otra parte, Danna Paola añadió que durante su carrera como actriz y cantante, sus relaciones interpersonales, tanto con novios como con amigos, se volvieron descuidados, esto porque reproducía la idea de darle mayor importancia al tema laboral, más que a poner límites y atender los problemas mentales.

“Mi prioridad siempre fue el trabajo. Eso fue algo bien ca… Como que a mí me enseñaron que trabajar era lo más importante y mi vida personal era un punto y aparte”, comentó.

Danna Paola no tenía novios por prioridad a la fama

Además de reconocer que la fama fue uno de los factores que influyeron en los problemas mentales que actualmente padece, Danna Paola confesó que durante su carrera actoral y de cantante en la etapa de adolescencia, le fue prohibido, de manera indirecta, tener novios. Esto debido a que sus manejadores querían que se enfocara en el trabajo.

“Yo nunca había tenido una relación estable en mi vida, por lo mismo, porque entre mis managements, mi papá era mi manager también, que la disquera, la agente. O sea, a mis novios era que casi, casi, les ponían orden de restricción […] de que, güey, nadie se me podía acercar. Cada persona que llegaba a mi vida era como de, ‘güey, aléjenla’”, declaró la Danna Paola.

