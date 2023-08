Enorme oso sorprende a familia, estaba refrescándose en su jacuzzi

CIUDAD DE MÉXICO.- En Burbank, California, un oso llegó desde las montañas y fue encontrado por los dueños de una casa. Sorprendidos, decidieron grabar al animal disfrutando del agua y refrescándose bajo el sol intenso. Tras observarlo por un rato, los dueños llamaron a la policía en busca de ayuda para lidiar con la visita inesperada.

Afortunadamente, no fue necesario que la policía o equipos especializados en animales salvajes intervinieran, ya que el oso salió del jacuzzi por sí mismo, trepó a un árbol y continuó su camino. Después de esta visita, la policía ofreció algunas recomendaciones a los habitantes de la zona, instándoles a guardar bien su basura, dentro de sus casas o bajo llave, para evitar que los osos se acerquen en busca de comida cuando tienen hambre.

This #bear is beating the heat in Burbank! Officers are on-scene after the bear was spotted in a hillside neighborhood before taking a dip to cool off. For safety tips regarding bear sightings, visit https://t.co/o5zi9UrjPh pic.twitter.com/aHci8CyMLS

