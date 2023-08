Fallece Robert Alexander ‘El Gringo’, conductor y esposo de Verónica Gallardo

Hace unas horas la conductora Verónica Gallardo dio a conocer que su esposo, Robert Alexander mejor conocido El Gringo, murió. La periodista dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales al conductor por su muerte.

Por medio de Instagram, Verónica Gallardo compartió una foto al lado de su esposo para compartir la triste noticia con sus amigos y seguidores.

“Ya descansa en paz el hombre q me hizo feliz durante 26 años”, se lee al principio del texto.

En la descripción de la imagen, la famosa que condujo el programa La Oreja, señaló que su esposo murió de manera repentina.

“Fue rápido y repentino, pero se fue muy feliz. Te amamos y siempre lo haremos”.

Horas después, Verónica Gallardo compartió una imagen en donde informó dónde será velado su esposo, para quienes lo deseen puedan despedirse de Robert Alexander, quien destacó como conductor del programa Gringo en México.

Hasta el momento la conductora no ha mencionado si planea cremar los restos del famoso o si lo sepultará.

Después de que Verónica Gallardo compartiera que Robert Alexander falleciera, varias personalidades del espectáculo externaron su pésame a la conductora.

“Te mando mi cariño Vero querida. Que Dios lo tenga con él, lo siento mucho. Un abrazo cálido hasta el corazón y al de tu hijo, lleno de fortaleza con mis respetos y condolencias”, escribió Carmen Campuzano.

Quien también le dedicó un mensaje a Vero Gallardo fuero Mara Patricia Castañeda y la actriz Raquel Garza.

¿De qué murió Robert Alexander El Gringo?

De acuerdo con una entrevista que otorgó Vero Gallardo a la revista TVNotas, hace unos días su esposo tuvo que ser internado debido a que tenía fuertes dolores estomacales.

“Desde hace 3 días no podía evacuar y le di un laxante, pero no funcionó. Le marqué a su doctor y me mandó que le diera medicamentos. Le dio una diarrea muy fuerte y ya no podía caminar hasta ayer, que estaba haciendo sangre”.

La conductora mencionó que Robert Alexander fue trasladado a un hospital de especialidades, pero no lo recibieron debido a que no le pudieron practicar uno estudios, por lo que la famosa lo llevó a otro hospital en donde lo operaron de emergencia.