Libros de texto son una guía, no receta

Los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, son más que una guía para los alumnos y un desafío para los maestros, también son un golpe a intereses económicos y políticos creados en el pasado, sostiene el tampiqueño Etienne Daniel Fas, uno de sus creadores,

Los grupos opositores a su distribución advierten alto contenido marxista y faltas de ortografía. mientras que los profesores reconocen que la educación en México requiere de un cambio y si son o no lo que requieren las nuevas generaciones se podrá conocer en 3 años cuando egrese la primera generación de secundaria y en 9 años cuando haga lo propio la de nivel primaria.

Los especialistas en la Nueva Escuela Mexicana proponen una educación integrada y transversal.

LA ENTREVISTA

Etienne Daniel Fass Alonso, se declara co creador e innovador de los libros de texto en México de la Nueva Escuela Mexicana.

Es tampiqueño y fue elegido para participar en el desarrollo del contenido del nuevo material.

¿Por qué crees que causaron tanta polémica los libros de texto?

“Yo creo que porque se están tocando intereses creados, no están acuerdo en que ahora tengamos una ciudadanía crítica y plena para el libre desarrollo. Hay intereses económicos y políticos”,

¿Se afectó alguna empresa que tuviera exclusividad?

“Más bien una ideología de país o un proyecto de nación, más allá de las posturas políticas que podamos tener, la realidad es que los libros de texto están creados y diseñados por los y las maestras de este país. Maestros y maestras que todos y cada uno de ustedes tuvo en nuestras escuelas. El hecho de demeritar estos libros, venidos de los propios creadores que son los maestros, ya de entrada hace pensar que hay una desinformación “.

¿Cómo se va a desarrollar matemáticas con los libros de texto?

“Bueno, es que realmente el número de páginas en una educación integrada y transversal es completamente irrelevante. Lo importante es cómo se va a desarrollar matemáticas, en los libros de texto como una guía. Porque hay que decirlo como es: los libros de texto son una guía para el proceso de enseñanza- aprendizaje, no son una receta. incluso si pueden revisar, hay un libro del maestro que se llama “Sin Recetas” …Y es un libro que está inspirado en la filosofía de Paulo Freyle, que si lo conocen o han oído hablar de él, es uno de los pilares de la educación crítica en América Latina, entonces que si son 3, 5, 10, 30 páginas esto es lo de menos .

¿Por qué digo que es lo de menos? Y ojo, no digo que sea importante el número de páginas, es que ahora por ejemplo, Matemáticas se va a integrar con todos los saberes del ser humano. El ser humano no aprende aisladamente. El cerebro humano está diseñado para aprender de forma integrada y transversal. Ya queda en el expertise de los maestros y las maestras complementar y contextualizar esas 13 páginas”

¿Y los errores?

Los libros de texto sin duda tienen Fe de Erratas, como los tuvieron los libros pasados y los pasados de los pasados, pero agarran esos argumentos para descontextualizar todo el proceso de construcción…Si son libros que tienen errores, pero que tiene que ver con Fé de Erratas, que se tienen que revisar y mejorar. Pero en cuanto a la esencia y el corazón de estos contenidos, ha sido creado por las y los maestros y eso merece todo nuestro respeto”.

¿ La RAE los rechazó?

El lenguaje inclusivo… hay que pensar también en la Real Academia de la Lengua Española entonces, ¿vamos a seguir adaptados y sumisos ante un modelo colonialista educativo? ¿O vamos a adoptar nuestras formas de hablar, nuestros lenguajes, y nuestras líneas, como nuestros pueblos indígenas?

Les voy a decir algo, estos libros son blanco de ataque por una razón muy sencilla: en el fondo de todo es que están pensados desde el corazón de los pueblos originarios de este país.

¿Y por qué digo esto? Porque están pensados en una visión de asamblea , de discusión, de debate. No solo los libros sino todo el sistema educativo mexicano. Entonces no les gusta, por racismo y por clasismo que esto se lleve a cabo a partir de este diseño.

¿Y los errores?

Pues eso de”vinistes”, “estuvistes”, son palabras que son parte del argot, del hablar de los pueblos del país y la RAE no nos va a venir a decir cómo vamos a hacer las cosas ”

¿Qué dijo Marco Cortez ,el presidente de Acción Nacional, hace unos días?

Salió con estas ondas fascistas y nazistas de arrancarle estas hojas, como lo hicieron aquellos nazis en aquella plaza pública de Alemania, en la segunda guerra mundial o como lo hizo en la edad media De Landa para quemar los Códices Mayas. Ya estamos cansados de eso. Cómo mexicanos tenemos que salir y trascender y mostrar lo que es la acción profunda de una construcción comunitaria, donde el individuo no es el centro sino la comunidad, sin que esto implique que el individuo se disuelva en la nada.

¿El modelo educativo es de otro país?

No hay un modelo educativo de otro país. Es propio, tomando en cuenta lo mejor cada una de las propuestas mundiales, tomando por ejemplo, el caso de Finlandia. Necesitamos una educación de primer mundo, ¿que entienden por primer mundo?

De nuevo otra vez el pensamiento colonialista, sumiso , agachón, la educación mexicana ahora sí apuesta por una filosofía de las pedagogías del sur, que es una forma y una corriente educativa, pero es propia.

¿Y lo que dice la Asociación de Padres de Familia?

Esta es una de las asociaciones ligadas al Yunque , que es una sociedad secreta ligada al PAN , esa que comenta , es una de las asociaciones vinculadas a estos grupos de choque y golpistas que tienen intereses privados y que no quieren permitir a una sociedad más crítica”.

¿Cuántos maestros participaron?

La Secretaría de Educación Pública habla de un millón de participantes, no solo maestros, hay que decirlo. Un millón 32 mil aproximadamente participan en el diseño de estos libros de texto gratuitos comunitarios.

Las y los maestros fueron las que construyeron esto y hay que decirlo, no solamente fueron ellos , fueron también expertos de las UPN, Universidad Pedagógica Nacional , la UNAM otros especialistas y sociedad civil, Si buscan en redes van a encontrar a expertos lingüistas que están de acuerdo”.

Notas complementarias

La joya de la corona son los

maestros, advierte Maestra

“La joya de la corona de todo esto, no van a ser los libros de texto: van a ser los maestros mismos. Está la oportunidad para que los maestros demuestren su capacidad. Pues así como el Covid, es un reto más ” dice la catedrática Lic. Hilda Janeth Hernàndez Alanis,

Y agregó:

“Si nos hubieran dado un poquito más de tiempo, ahí sí para desarrollar los programas. Insisto nos hubieran dado más tiempo y si se nota que quisieron ‘chamaquear` a las editoriales por problemas políticos, económicos; pero los maestros somos los que vamos a terminar trabajando contra reloj.

En cuanto al contenido, comparte que la Nueva Escuela Mexicana deja entrever la posición de los creadores por generar alumnos sensibles y más humanos y comprometidos con la comunidad, además de que es necesario el cambio en materia educativa.

“Definitivamente, si hace falta un cambio muy grande en la cuestión educativa. Porque luego dicen “se están acabando las matemáticas y están” . Yo también soy de humanidades. Están disminuyendo las ciencias y están dándole más oportunidad a cuestiones comunistas. La verdad es que llaman comunismo a las humanidades que no es lo mismo. Si estuviéramos superbien en humanidad y lo que hiciera falta serían ciencias, la gente no se estaría matando. La verdad. Si hace falta una educación más humanista..”, explicó.

En las instituciones de educación privada, reconoce que los libros de texto se usan poco durante el ciclo escolar, porque cada uno tiene material de apoyo acorde con las exigencias de cada plantel y nivel educativo.

Y además, agregó que no va a aplicar en todos los niveles de educación, como por ejemplo los que van a pasar de primero a segundo y de segundo a tercero esos llevan el plan anterior.

Finalmente, dijo que en las aulas cada profesor comparte con sus alumnos un poco de su esencia e ideología.

“Yo creo que también depende mucho de la apreciación del maestro frente al grupo. Mira: Si no viene nada de ideología marxista aunque no venga en el libro se los va a dar. Es imposible que en la educación no haya ideología.

Si depende mucho de la apreciación del maestro frente al grupo, porque así vengan mil cosas si el maestro no lo quiere enseñar, no lo va enseñar “.S

La docente revela que los resultados dependerán de la continuidad, aplicación y políticas públicas que se desarrollen en el corto plazo.

Los resultados de este nuevo esquema educativo , advierte que se podrá conocer en una primera etapa cuando los estudiantes de secundaria accedan al nivel bachillerato.

El resultado lo vamos a saber cuándo entren a preparatoria . Vamos a ver qué tal andan los saberes. Vamos a ver, porque la prepa no creo que cambien la forma de evaluar ..si vemos el “tronadero como palomitas” a lo mejor no fue la mejor opción.

Pero si salen mejor, en las pruebas de enlace pues si los parámetros a seguir son los que van ahorita a primero de secundaria.

Padres de familia insisten:

que no los distribuyan

La Asociación de Padres de Familia se mostraron firmes en la oposición para no permitir que los libros de texto gratuito sean distribuidos en Tamaulipas.

David Hernàndez Muñiz, presidente de la organización, dijo que los libros no pasaron por un consenso de expertos en materia educativa.

“Para cambiar un programa o un programa escolar por cada grado hay programas de estudio para cambiar , tiene que haber una sesión de mucha gente que esté involucrada en los temas , pedagogos, psicólogos, expertos en la materia para que avalen ese programa . Nadie puede llegar a decir ahora lo cambiamos porque se me antoja”, dijo

Y agregó:

“Todo esté protocolo que ya existe desde hace más de 50 años no lo siguieron en esta ocasión y están omitiendo todo lo que es un protocolo”

Entrevistado por La Razón, comparte que los libros cuentan con un alto contenido comunista.

“Por otro lado nos han filtrado pues tanto imágenes como contenidos, y en primera y que no van acordé, hay alto adoctrinamiento marxista y comunista , alto contenido de ideología de género y educación sexual en los libros de texto”

SIN PIES NI CABEZA

El presidente añadió que no están de acuerdo porque los contenidos se ven de manera escueta.

“Una decadencia en los conocimientos de algunas materias muy importantes como son matemáticas y español en el lenguaje, en la forma de hablar, de escribir y hasta en la forma , hay faltas de ortografía, y por ejemplo los libros de matemáticas, el libro de primer año de primaria el libro antes era de 240 hojas y ahorita nada más salió de 11 hojas, no se le ve ni pies ni cabeza, lo analizo una experta matemática de la UNAM y dijo que de esas 11 hojas no entiende nada”.

Lo que se necesita, agregó, es que antes de hacer los libros , antes de imprimirlos los expertos en la materia y pedagogos los evalúen.

“Que tenga ciencia y exactitud para que estos puedan ser pedagogía y que sobre todo pueda ser útiles para los niños de primaria sobre todo, porque si no aprendes nada en primaria pues no vas a poder con la secundaria ni prepa y mucho menos con la carrera “, dijo.

DATOS

Un millón 32 mil 694 personas participaron en la creación de los libros en el país

Los equipos de creadores e innovadores de los libros de texto se formaron a partir de Asambleas Nacionales

Los libros de texto inicio en 1960 con la entrega para el nivel primaria de primero a quinto grado

El programa de Libros de Texto Gratuito tiene un alcance estimado para 16 millones de alumnos a nivel nacional

Un millón de libros se estima sean repartidos en el nivel básico de educación en Tamaulipas

FRASES

“Hay maestros que se sienten orgullosos de la vieja escuela. Si conmigo , en mis tiempos todos traían el chongo con los ojos chinitos restirados, así y los nuevos maestros decían que eso no es necesario para aprender . Qué disciplina. En los mismos maestros hay polarización” Maestra , Hilda Janeth Hernández Alanis

“Los padres de familia se oponen porque, en primera instancia, no están avalados por ningún programa en el cual está autorizado. Para cambiar un programa o un programa escolar por cada grado hay programas de estudio para cambiar , tiene que haber una sesión de mucha gente que esté involucrado en los temas , pedagogos, psicólogos, expertos en la materia para que avalen ese programa ”

David Hernández Muñiz, presidente de la Asociación de Padres de Familia

PERFILES

Hilda Janeth Hernández Alanis

Profesora nivel secundaria y bachillerato

Lic en economía en Nuevo León

Maestría en Educación por Ibero Monterrey

Catedràtica del IEST y en el ICT

Clases de economía

Docente de Historia de México e Historia Universal

16 años de impartir cátedra

David Hernàndez Muñiz

Presidente de la Asociación de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas

PERFIL

Etienne Daniel Fass Alonso

Lic en música y artes

Maestría en educación

Co creador e innovador en contenidos del libro de texto de “Nueva Escuela Mexicana”

Participación en el libro de segundo año “Proyectos comunitarios “

Investigador A América Latina en Universidad de Costa Rica

Jose Luis Rodriguez Castro/La Razón