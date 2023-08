El crimen de las “ocurrencias” en los libros

Los libros de texto, para el ciclo escolar 2023 – 2024, se ha convertido en la nueva guerra, entre los guindas y los panuchos.

Y ahora, entró al quite, a la defensa de los pitufos, la ex secretaria de Educación en el país, Josefina Vázquez Mota.

La ex funcionaria Federal dijo que es un “crimen” que se quiera estar dejando de dar aprendizaje a los niños, de por sí, está muy lejana la educación pública de la que se imparte en los colegios, ahora a a ser peor.

Lo que sucede es , que en esta edición de libros, se hicieron varios cambios y hay muchas voces que no están de acuerdo en esto, pero el Gobierno Federal hace “oídos sordos” y no quiere hacer los cambios que se le sugieren.

Hay “horrores”de ortografía y les “vale un cacahuate”, además se disminuyó el material de la materia de la matemáticas, por lo que ahora verán más de esta cátedra que es muy esencial.

Y hay temas de sexualidad que los tocan sin el debido respeto que se merecen los niños y adolescentes de este país .

Si de por sí , hay muchos políticos que están bien burros, ahora con estos libros de texto, habrá más.

Pues ahora abundarán regidores y Diputados que ni la tabla del cero se van a aprender … !Imaginase!

Esta polémica tiene varias semanas y no hay un arreglo, están envueltos en un conflicto legal.

Pese a esto el estado mexicano ha empezado a distribuirlos con las supervisiones escolares.

Y como siempre este Gobierno está encaprichado en que no va a dar un paso atrás con estos libros de texto.

Lamentablemente la educación se ha politizado y ven a los niños como si fueran partidos políticos, pero hay que recordarles que los niños … NO VOTAN .

Y no se pueden sentar , los criticones y el Gobierno , para estar llegando a un acuerdo, mejor se la pasan perdiendo el tiempo en peleas.

REGIDORA LANZA RETO PARA “APADRINAR” LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES.

En el municipio de Madero, la regidora del PRI, Mayra Ojeda, lanzó el reto a cuatro más de sus compañeros, para apadrinar la lista de útiles escolares de un estudiante de bajos recursos.

Vamos a ver si esos ediles no son tan codos y desembolsan para estar apoyando a la educación.

Es una manera muy noble de regresarle a la vida , un poco de lo mucho que reciben, y en realidad es MUCHO, por qué ganan como regidores, lo que nunca van a volver a ganar en toda su vida.

Nada más que muchos , después de que agarran hueso en el Cabildo, se “olvidan” de la humildad y se vuelven fríos y marros.

Ya le aconsejamos a la regidora que invite a todos los 21, y que públicamente exhiba quienes aceptaron y los que se negaron.

TAMPICO NO SE DETIENE… CHUCHO SIGUE PAVIMENTANDO CALLES.

El alcalde, Chucho Nader, dio el banderazo de arranque a la pavimentación de casi dos cuadras de la calle privada Colombia de la colonia Las Americas.

El presidente ha logrado minimizar el rezago en materia de pavimentación en los 5 años que lleva al frente de este Gobierno Municipal.

Esta ciudad se encuentra en el rumbo y camino del progreso.

Recuerde: !No se vale Chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO