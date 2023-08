El cuñado de Raúl 

Los panistas tienen miedo al pasado, por eso se aferran al presente, pensando solamente en su futuro.

Por eso nos preguntamos cuales son los motivos por los que se mantienen en sus cargos los cabecistas a pesar de las presiones y que son mal vistos por la administración de la 4T, siempre con la amenaza de cárcel sobre sus cabezas.

Por ejemplo, el Fiscal IRVING BARRIOS permanece inamovible, es cierto la justicia es un gran negocio, si algo no tiene precio es la libertad, por el cual se pagan millones.

IRVING procuró la justicia durante los pasados seis años, pero ya lleva casi un año en esta administración, sin que exista el deseo de abandonar el cargo desde donde protege los delitos que cometieron en el cabecismo.

De hecho, IRVING estuvo agazapado, mostró buenos sentimientos y envió mensajes de estar dispuesto a negociar su salida con el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Se lo creyeron y aflojaron, pero IRVING otra vez volvió a demostrar su máscara de vaca, con los cuernos del mal aceptando apoyar a todos sus ex compañeros de la pasada administración.

Por ejemplo, la consejera jurídica del gobierno estatal, TANIA CONTRERAS lo acusa de congelar los expedientes de 52 funcionarios del cabecismo y no proceder en contra de ninguno de ellos.

TANÍA solamente pudo proceder contra dos ex funcionarios, un director de área y un director general, logró una inhabilitación, es decir casi nada.

La FGJ tapa todas las pruebas que se presentan contra los cabecistas.

El nombre del Fiscal General de Justicia, IRVING BARRIOS estuvo hasta en los labios del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, acusándolo de tapar los actos de corrupción que cometió el ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍAA CABEZA DE VACA.

Tampoco se registra la salida de ninguno de los magistrados del STJE, ni siquiera lucen preocupados, mandan a los jueces que se encargan de impartir la justicia.

Ahora, el Fiscal Anticorrupción, RAÚL RAMÍREZ enfrenta una nueva denuncia que al igual que otras, se interpuso ante la FGJ.

Ya era acusado por un supuesto robo, pero ahora la UIF de la Secretaria de Finanzas, presentó ante la ante la Fiscalía General de Justicia una denuncia de hechos con apariencia de delitos contra quien o quienes resulten responsables.

El titular de la UIFE, RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA acusa al Fiscal Anticorrupción, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA cometió el delito de ejercicio abusivo de funciones, porque cuando fue titular de la UIFE beneficio a su hijo CARLOS EMILIANO RAMIREZ PIZARRO.

También ayudó a su cuñado RICADO PIZARRO y a quien sin ser abogado o contar con profesión afín, pues su grado máximo de estudio es secundaria, le otorgó el cargo de Auxiliar Jurídico en la UIF, así como también benefició a quien formaba parte de su despacho particular Ramírez Castañeda y Asociados, GLORIA LUZ BUENDIA MESTAS, a quien nombró Jefa del Departamento de Extinción de Dominio y Amparo.

Las tres personas, quienes al inicio de la nueva administración renunciaron a su puesto de trabajo, nunca desempeñaron sus funciones, pues no acudían a laborar, pero sí cobraban un buen sueldo y jugosas compensaciones, lo que representa un daño para el Presupuesto de la Secretaría de Finanzas de $1’948,932.19.

RAÚL HERNÁNDEZ ya inicio la investigación contra otros ex funcionarios, prepara denuncias en la FGJ, pero podría dar vista a las autoridades federales.

Nadie quiere renunciar, le tienen más miedo a CABEZA que a la cárcel, sólo por la fuerza, ya no hay nada que negociar.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

