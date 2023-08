Guanajuato, ¿“efecto Xóchitl”?

Si bien nadie hasta el momento apuesta a explicarla de manera integral, lo cierto es que la reunión que apenas el pasado martes 1 de agosto mantuvieron liderazgos nacionales y estatales del más alto nivel de Acción Nacional (PAN) y del gobierno de Guanajuato, encabezados por el cuestionado Marko Cortés y el impresentable Diego Sinhue Rodríguez para definir, según pudo saberse, el proceso para elegir a quien –una mujer presumiblemente– habrá de representarlos en los estratégicos comicios del próximo junio, alteró en más de un sentido la realidad política en la emblemática entidad del Bajío.

Y esto no sólo porque el referido encuentro se haya realizado en la sede del blanquiazul y, a decir de alguno, “en lo oscurito”, al margen de reflectores y personeros de prensa, sino fundamentalmente por la ausencia, una, y la asistencia, otra, de las ahora ya dos oficiosas precandidatas que no sólo alentaron toda suerte de especulaciones sino que, al final, acabaron definiendo rumbo y acuerdos ahí tomados y que, tras una breve consulta a realizar entre liderazgos de la entidad según se dijo, normarán el proceso de selección y que, para decirlo pronto, podría ir desde una designación cupular, sustentada en una o varias encuestas, hasta la realización de una “elección interna”…

Ausencias y asistencias, las mencionadas, que significaron la reunión y los comentarios al cierre de la misma: la de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, que hasta el momento era presentada como la “carta fuerte” del cuestionado exgobernador Miguel Márquez y, en el caso que nos ocupa, no habría sido convocada siquiera al cónclave mientras que, por el lado contrario, la presencia de la favorita del mandatario saliente, la “inclusiva” titular de Desarrollo Social, Libia Dennise García Muñoz Ledo y ¡ojo! la de la senadora Alejandra Noemí La Güera Reynoso Sánchez que, amén ser la que mayor arraigo popular y experiencia legislativa podría exhibir, cuenta ahora con el impulso y decidido apoyo de su entrañable amiga, la disrruptiva Xóchitl Gálvez, con quien comparte curul en la Cámara alta desde hace al menos cinco años y cuya presencia –posicionada como la aspirante más fuerte a obtener la candidatura del tripartidista Frente Amplio por México– parecería estar comenzando a influir “desde ya” en otro tipo de procesos ahora en marcha en el terreno de la oposición.

No son escasos, por cierto, quienes desde que pormenores del encuentro que nos ocupa comenzaron a difundirse y ser objeto de “pláticas de café” aquí y allá, comienzan a dar forma e impulso a un nuevo y creciente movimiento favorable a La Güera en el entendido de que, en su momento, el posicionamiento de muchos actores relevantes en el proceso, no sólo partidistas o del gobierno en turno, podría cambiar.

Al tiempo, entonces…

POR ENRIQUE ARANDA