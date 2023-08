‘Limpiavidrios’ asalta a ex oficial

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un ex elemento del Ejército Mexicano que andaba pidiendo apoyo para poder atender a su esposa enferma de cáncer, fue atacado a puñaladas por un limpiavidrios con la intención de quitarle sus pertenencias.

La agresión fue reportada a las 12:00 horas en el cruce del 9 y bulevar Luis Echeverría.

Don Ramón Jimenez Santillán fue atendido por los técnicos en urgencias médicas, y de acuerdo a la información proporcionada presentaba tres pequeñas lesiones en la espalda, y dos más en la cara pero no quiso ser llevado a un centro hospitalario.

La policía obtuvo como información que el agresor es un limpiavidrios, que se encuentra en la esquina del 8 bulevar José López Portillo.

Los hechos ocurrieron cuando Ramón caminaba rumbo a un despacho para buscar ayuda, pero fue sorprendido por el individuo.

El ex oficial se resistió y como respuesta recibió una serie de heridas por parte del delincuente.

La gente que atestiguó la agresión reaccionó, y el fallido ladrón optó por escapar.

Por su parte don Ramón explicó que anda buscando la manera de juntar dinero, para poder atender a su esposa Yoser Rangel Estrada debido a que padece de cáncer.

“Ya he ido a diferentes instituciones pero nadie me ha apoyado, mi esposa está muy enferma de cáncer. Ya me canse de andar pidiendo” dijo el ex soldado.

Aseguró que durante muchos años estuvo al servicio del ejército mexicano, prestando sus servicios a la nación en el 45 batallón de infantería ubicado en el Estado de Nuevo León.

“Esta inseguridad no te obliga a otra cosa más que andar armado” aseguró el oficial retirado.

En cuanto a la salud de su mujer solicitó apoyo a la población, ante la negativa que ha recibido por parte de las instituciones estatales y municipales.

Aportó el número telefónico 8342724854 que pertenece a uno de sus hijos.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón