Mano pachona en las firmas

Primero el hecho objetivo y luego la interpretación. Un insólito acuerdo entre los dirigentes nacionales del Frente Opositor (PRI, PAN, PRD) facilitó sustantivamente el registro de firmas vía internet en apoyo a las precandidaturas y hoy siembra la duda en torno a sus dirigentes ALITO MORENO, MARKO CORTÉS y CHUCHO ZAMBRANO.

La simplificación catapultó los números (ojo) de precandidatos con escasa o nula tarea de campo y que sin hacer campaña, se publicitan de pronto presumiendo ruidosamente la meta lograda. Ni se despeinaron, siquiera.

Dicho por XOCHITL GÁLVEZ, suena así:

-“Yo solo pediría que el Comité revise la legalidad de cada una de las firmas, porque sí es como mágico lo que pasó en dos tres días. O sea, personajes que tienen ya las firmas y que yo no los veo en la calle buscando la firma.” -“A mí me tocó cuando tenías que poner tu cara en el teléfono y luego cuando tenías que mandar la foto de la credencial de elector que se validaba y te mandaban un correo, pero ahora se supone que hay un mecanismo para las zonas alejadas donde no había internet para que pudieran mandar solo la credencial y una fotografía.”

-“Se está abusando de ese mecanismo, esa es la impresión que tengo. Entonces, pedir simplemente que verifiquen que esa firma viene de una zona alejada y que efectivamente esa foto corresponde a la credencial de elector.” (EL UNIVERSAL, “Gálvez pone en duda captura masiva de firmas”, https://tinyl.io/96mH).

Huele a chanchullo, pues, y mire usted, entre los beneficiarios de dicha multiplicación milagrosa de los panes, los peces y las firmas, se encontrarían la tricolor BEATRIZ PAREDES y el panista SANTIAGO CREEL, amén del aspirante texano CABEZA DE VACA.

Personaje cuya campaña (intermitente, escasa y muy rabona) no incluye recorridos por la geografía nacional, por la sencilla razón de que es un prófugo de la justicia.

Esas cien mil firmas que a competidores como XOCHITL GÁLVEZ les está costando semanas de campaña intensa por toda la geografía nacional, individuos como CABEZA las consiguen de la misma manera como hicieron su riqueza. En montón y de muy dudoso origen.

Ello, cuando las encuestas de popularidad ya ponen a la señora GÁLVEZ muy por encima de cualquier aspirante opositor, pero por debajo de la precandidata guinda CLAUDIA SHEINBAUM.

Detalle importante, aunque todavía no es tiempo de hacer demasiadas comparaciones entre figuras de distintas trincheras. Lo de hoy son las primarias.

Procesos donde se están viendo triquiñuelas indignas de quienes suscriben los acuerdos de coalición, alianza o (como ahora dicen) frente amplio. Asoma la mano negra, gente que le palmea le espalda a la precandidata, no necesariamente para bien.



MOTIVOS DEL LOBO

La explicación de origen es que a los tres dirigentes (ALITO, MARKO, CHUCHO) les tomó por sorpresa la incursión de XOCHITL en la puja por la candidatura presidencial.

Al respecto importa recordar que en principio se esperaba su participación en la disputa interna por la jefatura del gobierno capitalino.

La inesperada (y exitosa) inserción de GÁLVEZ en la contienda mayor por la silla presidencial puso a temblar los acuerdos a trasmano que las burocracias partidistas daban por descontados.

Reparto subrepticio (digamos que en lo oscurito), donde el candidato a la primera magistratura sería la carta albiazul SANTIAGO CREEL, con los liderazgos legislativos como premios de consolación para el priísta ENRIQUE DE LA MADRID y el perredista SILVANO AUREOLES.

Pero XOCHITL les hizo un boquete a estos caballeritos que más bien estarían organizados y enfocados en administrar la derrota para su muy personal beneficio, que en ganar la competencia.

Lo fundamental para ellos es la supervivencia en la nómina. Seguir cobrando en curul o escaño, amén de continuar facturando en alcaldías capitalinas, municipalidades provinciales, presupuestos estatales y federales.

Su cara oculta es la de contratistas y proveedores de bienes y servicios (simulados o verdaderos), como empresas reales o simples factureras. En los tres poderes y a todos los niveles.

Auténticos nominautas cuya meta prioritaria (por encima de cualquier ideal político) es darle continuidad a sus relaciones comerciales con distintas instancias del Estado.

Lo comenté aquí el mes pasado cuando escribí que, de ser postulada la hidalguense, habría “más candidata que partidos”, dado “el desprestigio y la debilidad que arrastran los tres organismos constituyentes de la alianza.”

También por “la fragilidad de las organizaciones que le otorgarían sustento formal y legal, en caso de ganar la elección interna, lo cual es muy probable.” (Columna Interiores, “Xóchitl: frágil plataforma”, lunes 10 de julio de 2023, https://tinyl.io/96lm).

Y todo indica que ya tenían armado un esquema básico de mutua conveniencia para brincar felizmente la aduana del 2024, como ahora suelen hacerlo, con derrotas que en sus peculios familiares tienen sabor a victoria.

De pronto irrumpe XOCHITL y todo se va al traste. Podrían, incluso, sentirse aludidos cuando esta dama dijo que no quería en su equipo “rateros, ni pendejos, ni huevones.”

Tenga o no posibilidades de triunfo, la exvendedora de gelatinas si juega, efectivamente, a ganar. Lo cual marca una diferencia con los regenteadores de los tres membretes coaligados.

En los últimos años estos partidos han quedado en manos de dirigencias acomodaticias que parecen haber renunciado al deseo de triunfo, a cambio de su supervivencia en cargos desde los cuáles perpetúan sus negocios a la sombra del poder.



Por Carlos López Arriaga

