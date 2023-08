Quería besar a su gato y terminó ciega tras arañazo

CIUDAD DE MÉXICO.- Una tierna e inocente actividad puso en riesgo la vista de una joven, quien después de jugar con su gatito quedó ciega, debido a que el felino le dio un fuerte rasguño, el cual accidentalmente arañó su pupila, lo que le ocasionó graves daños. No cabe duda que los michis son una excelente compañía y sobre todo buenos amigos para los seres humanos, sin embargo, ellos se caracterizan por tener un carácter especial y no siempre están dispuestos a jugar con sus amos; eso fue lo que precisamente ocurrió en esta situación.

Después de ver esta grabación que ya se viralizó en redes sociales, queda claro que los accidentes pueden ocurrir de un momento a otro, por eso es importante respetar el espacio de las mascotas, especialmente cuando se encuentran descansando ya que en ocasiones los animales reaccionan de manera inesperada y las consecuencias pueden ser fatales.

La joven se acercó para besar a su gato cuando este reaccionó

Gatito dejó ciega a su dueña

Fue a través de la plataforma china de TikTok donde una joven quien se hace llamar (@cleothecitykitty) compartió el momento en que su gato de nombre Cleo le propina tremendo rasguño, esto después de que su ama se acercara lentamente a ella para jugar mientras el felino se encontraba tranquilamente recostado sobre una cama, fue en cuestión de segundos cuando el animalito de color blanco arañó el rostro de la chica.

Lo que no se esperaba era que la uña del gatito, entraría en su ojo ocasionándole heridas y pérdida de la visión, por lo que después de que la rasguñó, la joven se sobre saltó e inmediatamente se acercó la cámara para ver en qué condiciones se encontraba su ojo.

El rasguño ocurrió exactamente en su pupila

Afortunadamente, después de lo ocurrido la tiktoker contó en otro video que solo perdió gradualmente la visión por tres semanas y posteriormente fue recuperándola poco a poco, aunque tuvo que acudir de emergencia al hospital para que la revisaran ya que se asustó demasiado en ese momento y creyó que ya no volvería a ver.

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales y alcanzó más de 6 millones de reproducciones, done internautas reaccionaron al video, algunos para dar algunas recomendaciones a la joven y eso no le vuelva a pasar y otros solo para mostrar por qué a ellos no les agrada tener gatitos como mascotas.

“Por eso nunca acerco mi cara a mi gatita, ella es muy bien portada pero no me confío”, “Aunque mi gato este súper estresado nunca toca mi cara si estoy en frente, se aguanta”, “Siempre hay que tener cuidado más si sus garritas no están cortadas”, “La primera regla es nunca acercarle la cara a ellos. Tienen unos reflejos increíbles aunque no quieran lastimarnos”, dicen algunos comentarios.

Con información de Heraldo de México