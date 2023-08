“A mí solo me gusta el chicken”: Christian Nodal se burla de Yahritza y su Esencia

MÉXICO.- Yahritza y su Esencia aún son perseguidos por la polémica después de que realizaran desafortunados comentarios sobre la comida mexicana. Y aunque los hermanos ya pidieron perdón, el público no los perdona, entre ellos Christian Nodal.

El cantante por medio de una historia que subió a Instagram hizo referencia sobre los polémicos comentarios que hicieron Yahritza y su Esencia en una entrevista en la que revelaron que no les gusta la comida mexicana a pesar de que sus padres son mexicanos.

En el video que subió Christian Nodal a sus historias, habló sobre el show que dio hace poco en Chile y aunque dijo que ya desea regresar a México no pudo hacerlo por una tormenta eléctrica, por lo que ahora se encuentra en Panamá.

Durante su clip, el novio de Cazzu habló sobre la comida que ha degustado en Panamá y no pudo evitar burlarse de los comentarios que hicieron Yahritza y su Esencia de la gastronomía de México.

En su mensaje, Christian Nodal hizo referencia al comentario que hizo Jairo, integrante de Yahritza y su Esencia, quien dijo que al igual que su hermano Mando, no le gustaba la comida mexicana y prefería los chicken de Washington y sin picante.

“Hoy me siento muy agradecido de poder estar en Panamá, tuvimos que parar por fuerzas mayores y probamos la comida que está deliciosa, la gente es increíble, aunque a mí solo me gusta el chicken de Washington”.

Por ahora Yahritza y su Esencia no han reaccionado al comentario de Christian Nodal, aunque podrían no hacerlo, ya que desde que han sido duramente criticados no han reaccionado, sin embargo, Mando, salió a defenderse los comentarios que ha recibido por parte de haters.

El músico realizó una transmisión en vivo en donde se defendió de las críticas que él y sus hermanos han recibido tras hablar mal de la comida mexicana y asegurar que prefieren comer la gastronomía de Washington, ciudad en la que han vivido por varios años.

Nodal se burla de Yahritza y su esencia… pic.twitter.com/EMHS5mxJhe — Lo + viral (@VideosVirales69) August 14, 2023

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR