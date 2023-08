Detienen a un ladrón entre varios y lo golpean hasta la muerte

ECUADOR.- Un grupo de ciudadanos captó a un ladrón haciendo fechorías en Ecuador. Hartos de la violencia que viven día con día, decidieron tomar la justicia por mano propia y comenzaron a perseguirlo durante varios metros, hasta que dieron él, pero antes hubo un feroz enfrentamiento en el que arriesgaron sus vidas.

Transmiten en vivo la golpiza de un ladrón en Ecuador

Un tipo que venía en su auto empezó a transmitir en vivo cuando se dio cuenta de lo que pasaba. Descendió y llamó a un policía que estaba cerca, pero tuvo poca participación en las acciones, así que siguieron avanzando y de pronto se encontraron alrededor de 10 personas frente a un sujeto armado, que les apuntó y amenazó para intentar escapar.

No pudo hacerlo, nadie movió un solo dedo a pesar de que disparó al aire en un par de ocasiones, así que decidió el todo por el todo. Corrió como si no hubiera un mañana, intentó sortear obstáculos, pero del otro lado había un grupo esperando su llegada. Lo tomaron desde todos los ángulos y no pudo escapar.

“Bota el arma, conche tu ma**, a la mierda”, gritó quien graba y agarró una piedra, lo comenzó a perseguir. En medio de las acciones lograron quitarle su arma, así que comenzaron a golpearlo, y empezaron a gritar “piñata, rompe la piñata, rómpela”. Al tiempo que le daban patada tras patada. En punto se alejaron todos porque perdió la conciencia. Quedó tirado en el piso. No se movía.

El asaltante murió a causa de los golpes

Medios locales dieron a conocer que todo sucedió en la Joya y Villa del Rey. El joven tenía 26 años, fue trasladado de manera inmediata a un hospital. Tenía un impacto de bala y múltiples golpes por todo el cuerpo. Presuntamente sucedió porque asaltó una construcción donde cientos de trabajadores cobraban su sueldo en efectivo.

El muchacho no resistió. Murió luego de algunas horas en el hospital, donde activaron el código plata en caso de que alguien quisiera llegar a rematarlo. Fueron los propios trabajadores quienes lo golpearon, mientras que todos sus cómplices escaparon ilesos y siguen prófugos de la justicia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO