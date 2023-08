Estiércol o salinidad ¡pa’ allá va!

El agua salobre podría volver a contaminar el Sistema Lagunario del Río Tamesí (SLRTM), si las compuertas y esclusas de los diques siguen abriéndose de manera desordenada y el agua de lluvia no se hace presente como exige la demanda de 9 metros cúbicos por segundo en la Zona Metropolitana de Tampico.

A la Comisión Nacional del Agua (CNA), no le alcanzó para entender lo valioso y significativo que es el SLRT para la población del norte de Veracruz, sur de Tamaulipas y la zona industrial de Altamira, así como de la necesidad de tener un vital líquido con bajos niveles de salinidad para una operación óptima y menos riesgosa para la CFE y Petróleos Mexicanos, y es que los más de 20 kilómetros de diques correspondientes al sistema lagunario no han sido restaurados ni recibido el mantenimiento necesario, por lo que de volverse a conjugar los factores usted volverá a tener agua “salada” en el grifo de la casa.

El director de la Casa de la Naturaleza, José Luis León Hurtado, lanzó un fuerte reclamo a la CNA, particularmente por desproteger las compuertas, ya que “cada apertura permite que miles de litros de agua dulce se escapen”, y eso lo vamos a lamentar en el primer trimestre del 2024 si las condiciones climáticas siguen como hasta ahora, es más, por eso mismo en la COMAPA están muy preocupados por generar conciencia en la ciudadanía para que cuiden el vital líquido.

No podemos olvidar que hace dos años la zona metropolitana de Tampico y norte de Veracruz estuvo expuesta al agua salobre que se introdujo proveniente del Golfo de México por el bajo nivel del Sistema Lagunario del Río Tamesí; este cuerpo de agua dulce abastecedor del hato ganadero, campo de riego y al menos un centenar de empresas petroquímicas que requieren del agua para sus operaciones, así como la CFE y la Refinería “Francisco I. Madero” de Pemex para sus procesos de enfriamiento, por eso mismo José Luis León Hurtado, integrante del Consejo Ciudadano del Agua del Estuario del Río Pánuco, no quita el dedo del renglón y exige a la CNA manos a la obra antes de que los niveles sean críticos, pues al paso que vamos y ante el desorden señalado por León Hurtado, el agua se va a volver a contaminar.

Por eso mismo, Francisco José González Casanova, gerente general de la COMAPA, ha puesto especial énfasis en la importancia de fortalecer la conciencia sobre el papel de la sociedad en el cuidado del agua y garantizar el acceso a las futuras generaciones al vital líquido.

En la intimidad… Una amiga que quiero mucho me pidió de favor que fuera con Erasmo González Robledo, porque iba a convertirse en el salvador de los vecinos en el Sector Miramar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y los que aún faltan por asentar, y es que desde hace varias semanas tienen problemas con los servicios básicos: luz, agua, limpieza y así, el asunto es que Erasmo les llevó un camión Vactor para remover toda la “mengambrea humana”, y desazolvar el inoperante sistema hidrosanitario de la zona.

Bien por Erasmo y Francisco González, genrente de la COMAPA, pues han sido sensibles ante las necesidades de la población, pero realizar ese recorrido por aquel sector de Ciudad Madero fue como beberse un jarabe de “ubicatex”, pues de nada sirven los millones de pesos invertidos en campañas de difusión turística al interior del país, incluso en el extranjero; todo esfuerzo de la Secretaría de Turismo y la de Desarrollo Económico por atraer inversión turística a la Playa de Miramar es tiempo y dinero tirado a la basura, sí, a la jodida los trocitos de tierra certificados y las “Blue Flag”, literal, a la letrina, y es que cómo vamos a promover un Tampico turístico si la joya de la corona, me refiero a la Playa de Miramar, va a terminar siendo la fosa séptica si siguen pasando los años y no se generan obras subterráneas.

Esto apenas comienza, hay fe de que llegará la transformación a esta zona de Tamaulipas.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608