Marcelo: Team Wendy

Fue tanto el éxito del Reality show “La casa de los famosos” de Televisa y el Boom que provocó que una chica trans de nombre Wendy Guevara ganara el primer lugar, que hasta los suspirantes de Palacio Nacional.

La voltearon a ver.Para tratar de llamar la atención de los mexicanos y tratar de ganar más raza a su favor.

Y fue ni más ni menos que la “corcholata” de Marcelo Ebrard, el primero que mostró madurez política y la felicitó públicamente a la integrante de la comunidad gay mexicana.

Compartió una fotografía, en redes sociales , con la ganadora de la casa de los famosos la cual circuló por todo el país en diferentes portales y medios informativos.

Ahora resulta que el ex secretario de Relaciones exteriores de nuestro país se declara fan de la chica trans que , en este momento, es más famosa que muchos actores y políticos.

Se.nota que Marchelo se quiere colgar de la fama de Wendy que logró 18 millones de votos para que fuera la triunfadora.

Hay quienes aplaudieron el hecho de qué el suspirante a la presidencia de la República felicitara a Wendy pero también hubo quienes se lo acabaron en las redes sociales lo tacharon de todo ; oportunista y hasta de vulgar.

La ciber raza no le perdono que quiera robarle reflectores a Wendy para ganar más simpatías a dos semanas de dar a conocer el nombre del candidato de Morena que suplirá al cabecita de algodón.

Ebrard no desaprovechó ninguna red social para presumir que estuvo con una de las “pérdidas” y en tik tok subió un video donde muestra su velocidad al darse a conocer que Wendy era la ganadora.

En su cuenta de Instagram, junto a su foto con Wendy, escribió que todos los sueños se pueden cumplir.

Seguramente Marchelo quiso quedar bien con la comunidad y por eso hizo este circo, donde le fue muy mal.

Por su parte Televisa con esto muestra una nueva etapa como caja boba donde toma la bandera igualitaria para el trato a todos los mexicanos y las mexicanas.

Dónde muestra un respeto total a cada uno de los que forman parte de la comunidad del arcoiris.

Pero en definitiva no fue su día de Marcelo Ebrard.

LAS MALDADES DE ADOLFO SIERRA.

Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de salud hicieron su caprichito y tomaron el departamento administrativo de la jurisdicción sanitaria número dos para exigir la destitución de Luis Lorenzo Sepúlveda titular de esta área.

En algo no le han deber incumplido en sus temas personales al secretario general del sindicato de salud de nombre Adolfo Sierra y por eso quiso amargarle el día a la Secretaría de salud de TAMAULIPAS.

A lo mejor hay algún tema pendiente con alguno de los más de 30 familiares que tiene en la nómina de esta dependencia de Gobierno.

Todo este show es por que Don Fito se puso a chillar que por que el Administrativo le hace más caso al otro sindicato que al suyo.

Y está pidiendo que lo corran o de lo contrario habrá de seguir las manifestaciones.

HOY EL GOBER EN LA ZONA.

Éste miércoles el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya tendrá una mega agenda de trabajo por la zona sur del estado.

Estará encabezando la reunión de la mesa de seguridad en el cabildo del municipio de Altamira y también acudirá A la Universidad tecnológica de Altamira donde están entregando becas y será acompañado por el rector Dionisio Cruz,

En el municipio de Tampico estará acudiendo al hospital Carlos Canseco y en la urbe Petrolera ir al nuevo hospital civil.

Recuerde: No se vale Chillar

POR MARIO ALBERTO PRIETO