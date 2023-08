Paola Suárez aclara lo sucedido tras no ser invitada a fiesta de Galilea Montijo

MÉXICO.- Una nueva controversia ha estallado en las redes sociales, esta vez protagonizada por Paola Suárez, una de Las Perdidas, y su ausencia en la fiesta de celebración del triunfo de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos. Los detalles del incidente han causado revuelo y especulaciones en línea, dejando entrever ciertas tensiones en el grupo de influencers.

Paola Suárez, conocida por su participación en el popular grupo de Las Perdidas, compartió recientemente una serie de videos en los que revelaba que no iba a asistir a la fiesta organizada por Galilea Montijo para celebrar el final del reality show. Aunque había sido invitada al evento, la razón detrás de su ausencia generó confusión y críticas en las redes.

Según explicó Paola Suárez en sus videos, tanto Wendy Guevara como los organizadores del evento no le habían proporcionado la ubicación de la fiesta, lo que la dejó en la incertidumbre sobre dónde se llevaría a cabo la celebración. Ante esta situación, decidió regresar un día antes a su ciudad natal, León, Guanajuato.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Muchos internautas señalaron que esta situación reflejaba una falta de consideración por parte de Wendy Guevara y los demás involucrados en la organización de la fiesta. Las especulaciones aumentaron aún más cuando se mencionó que Salma, otra de las amigas de Wendy Guevara, tampoco le había proporcionado la dirección a Paola Suárez.

La polémica también alcanzó a Galilea Montijo, quien fue señalada por no haber suministrado la dirección a Paola Suárez. En medio del debate en línea, los usuarios expresaron su descontento y algunos consideraron que la fama reciente de Wendy Guevara tras su victoria en “La Casa de los Famosos” había generado un cambio en su actitud y relación con sus amigos.

Paola Suárez explica la situación de la fiesta

Sin embargo, Paola Suárez decidió intervenir y aclarar la situación. A través de sus redes sociales, la influencer mencionó que se trataba de un malentendido y que no era culpa de nadie en particular. Aunque confesó haberse sentido triste por no haber sido parte de la celebración, pidió a sus seguidores que no culparan ni reclamaran a Wendy Guevara ni a Salma por lo sucedido.

Por su parte, Salma también emitió su propia declaración, aclarando que inicialmente tampoco tenía planeado asistir a la fiesta, pero cambió de opinión a último momento. Su presencia en la celebración contrastó con la ausencia de Paola Suárez y agregó una capa adicional a la controversia en línea.

“Yo no sabía de ubicaciones, a Paola sí la invitaron directamente, yo no sé quién no le mandó la ubicación a Paola, no fue mi problema. De colgado, colgado hemos sido todos corazón”, aclaró Salma

Esta situación deja en evidencia cómo las dinámicas en las redes sociales pueden amplificar malentendidos y generar opiniones divididas entre los usuarios. Aunque Paola Suárez y Salma han tratado de calmar la controversia, la polémica en torno a la fiesta de celebración de Wendy Guevara en “La Casa de los Famosos” continuará siendo tema de conversación en el mundo digital.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR