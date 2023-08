Mujer salta de una cascada para rescatar a su hijo pero muere ahogada

CIUDAD DE MÉXICO.- Las vacaciones de una familia terminaron en tragedia luego de que una mujer perdió la vida intentando salvar a su hijo de morir ahogado. Los hechos ocurrieron en la cascada de Franconia, en Lincoln, Estados Unidos, cuando un pequeño resbaló y por accidente cayó al agua; su madre rápidamente se lanzó en su rescate, pero fue arrastrada por la corriente y perdió la vida, por su parte, el menor fue salvado por su padre.

Según el Departamento de Caza y Pesca de Nueva Hampshire, los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando una familia integrada por cinco personas, visitaron la cascada de Franconia. Aparentemente, los turistas eran originarios de Massachusetts y habían viajado para reunirse con un amigo de la familia, quien los llevó a visitar la fuente de agua. Sin embargo, un niño resbaló y cayó a la cascada, la cual lo arrastró por varios metros.

La madre y su hijo fueron arrastrados por el agua.

Niño se salva de morir ahogado con ayuda de sus hermanos

“No pudo salir de la laguna porque era una corriente rápida en movimiento. La madre saltó al río para ayudar a su hijo y de inmediato empezó a tener problemas”, detalló, a medios locales, la sargento Heidi Murphy. Las fuentes oficiales agregaron que otros dos menores se lanzaron al agua para rescatar a su madre y a su hermano, pero no tuvieron éxito. De igual manera, el padre de los pequeños ingresó a la corriente de agua para buscar a su esposa.

Tras algunos minutos, los hermanos del pequeño lo localizaron y lo ayudaron a sujetarse de unas rocas.

“Pudieron sacar a su hermano del agua, pero al hacerlo, otro hermano quedó encajado entre las rocas y no podía escapar”, dijo Murphy en un comunicado de prensa. No obstante, la madre de los niños no tuvo suerte y fue arrastrada por la corriente de agua sin que sus familiares pudieran ayudarla.

Los menores ayudaron a su hermano, pero su madre no tuvo la misma suerte.

Mujer muere ahogada al intentar salvar a su hijo

Por estos hechos, testigos que presenciaron la escena dieron aviso a las autoridades y hasta el lugar arribó una ambulancia, la cual trasladó a dos personas con lesiones a un hospital para recibir atención médica.

Los nombres de las víctimas no fueron revelados por las autoridades. El padre de familia fue quien localizó el cuerpo de la mujer, el cual se encontraba sobre una roca, pero ya no contaba con signos vitales.

Cabe mencionar que la cascada de Franconia es conocida por su peligrosidad. Las autoridades han detallado que las personas corren el riesgo de resbalar por las piedras que rodean el cuerpo de agua. Por este motivo, las autoridades exhortan a los turistas a ser cuidadosos cuando visiten el destino turístico y a seguir las indicaciones que hay en la zona.

