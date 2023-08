Wendy explica por que le suspendieron su cuenta de Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas horas los fans de Wendy Guevara se percataron que la cuenta de Instagram de la influencer había sido suspendida, pero afortunadamente, la integrante de Las Perdidas pudo recuperarla.

Esta tarde los seguidores de Wendy Guevara se percataron que la cuenta en Instagram de la ganadora de La Casa de los Famosos ya se encuentra disponible de nuevo.

La cuenta que tiene más de seis millones de seguidores, fue suspendida por casi 24 horas, pero por fortuna ya se encuentra activa de nuevo, por lo que ya se puede encontrar dentro de la red social.

A pesar de no contar con esta cuenta, Wendy Guevara estuvo en contacto con sus fans por medio de una cuenta de respaldo que tenía.

Wendy Guevara explica por qué suspendieron su cuenta

Por medio de un video que ha circulado en redes sociales, se ve a Wendy Guevara junto con Nicola Porcella, Emilio Osorio en una entrevista con Mara Patricia Castañeda. Durante la plática, Wendy habla sobre la suspensión de su cuenta.

La suspensión de la cuenta de Instagram tomó por sorpresa a muchas personas. Algunas mencionaban

que había sido la propia Wendy Guevara quien había suspendido la cuenta.

La razón por la que muchos creyeron que Wendy Guevara había suspendido su cuenta era para que sus seguidores estuvieron al pendiente de la cuenta de Instagram de Marlon, su supuesto novio, ya que el bailarín dijo que haría un anuncio, sin embargo, la influencer desmintió los rumores.

“De repente está bien fuerte esto, hace rato me cerraron el Instagram, siempre tiene que haber fans de todo tipo, pero existen algunos que quieren manejar tu vida, como decirte con quién te juntes y con quién no, pero creo que cuando amas o eres fan de alguien el mayor acto de amor es dejarlo ser feliz”, dijo Wendy insinuando que le habían suspendido la cuenta por personas que no quieren que esté junto a Marlon.

Wendy habla de sus fans y el por qué le cerraron su Instagram pic.twitter.com/LCsfwBo9VH — Lo + viral (@VideosVirales69) August 17, 2023

Con información de Excélsior.