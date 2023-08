El sistema lagunario Chairel, se encuentra seriamente afectado por la invasión de lirio acuático.

La activista, Abianez Sánchez Gallardo, presidenta de la asociación “Nutrias con Causa”, comparte que al menos un 60 por ciento de los cuerpos de agua se encuentran con el registro y la presencia de la planta invasora que coloca en riesgo la biodiversidad.

” ¿Está en riesgo el sistema lagunario, que es de dónde tomamos agua? ), Si la verdad, como sabemos todos, nuestro sistema lagunario es el que nos abastece a todos a toda la zona, a las familias, a las empresas y no darle también un poquito de respiro a falta de lluvias, pues por eso estamos viendo esta situación crítica.”

Y agregó:

” El lirio, es una planta invasora traída desde el Amazonas de Brasil, que de verdad ya ha desgastado nuestro sistema lagunario y afecta demasiado”.

En la zona sur de Tamaulipas, se encuentran afectados, el sistema lagunario Chairel, Champayan- la cuenca Tamesí entre muchos otros.

La presencia del lirio dijo que no permite que la biodiversidad pueda desarrollarse y crecer exponencialmente, para permitir que se la pesquería y actividades económicas relacionadas con la explotación de recursos naturales.

A través de un estudio realizado por equipos interinstitucionales de las mejores universidades del país, dijo, se detectaron afectaciones en más de 300 cuerpos de agua a nivel nacional, declarados como desaparecidos.

” Hemos hecho en conjunto con la UAM Xochimilco, la UNAM con todos los biólogos estos estudios, pues la verdad, creanme es impactante ver cómo hemos perdido cuerpos de agua. No queremos ser una estadística más, en toda la república hay más de 380 cuerpos de agua dulce perdidos a causa del lirio acuático”

La activista, comparte que el lirio crece con rapidez y se multiplica sin mayor problema en áreas en donde se tienen descargas residuales.

“La mayor vitamina o alimento del lirio acuático son las aguas residuales.

No es que hagan una acción de filtro. Al haber o encontrar aguas residuales se “alimenta” y se reproduce más rápido.

No es como las plantas, un árbol, no. Ellos no necesitan de polinización”

Datos

40 toneladas fueron extraídas de lirio durante 2023 a través de una campaña

La comunidad debe involucrarse con el cuidado del medioambiente

José Luis Rodríguez Castro/ La Razón