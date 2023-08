Mijares revela si regresará con Lucero tras su separarse de su novio

MÉXICO.- Después de que se diera a conocer que Lucero y Manuel Mijares podrían regresar tras la separación de “La Novia de América” de Michel Kuri, la prensa le preguntó directamente al cantante de “Bella” si estaría pensando en retomar su relación con la que fue su esposa. El intérprete indicó que, además de tener dos hijos juntos, ambos se quieren y se aprecian, por lo que habló con la verdad sobre las recientes especulaciones que los rodean.

Mijares habla de su posible reconciliación con Lucero

El cantante, de 65 años, asistió como padrino de las 100 representaciones de la obra de teatro “Mamma Mia!”. Antes de develar la placa, Mijares tuvo un encuentro con los medios de comunicación, quienes no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre los rumores de su posible reconciliación con la protagonista de “Alborada”, con la que tuvo a sus dos hijos: Lucerito y José Manuel, y de la que se separó hace más de 10 años.

El intérprete dijo que aunque la quiere mucho, descartó regresar con la actriz y cantante, ya que se han mantenido como amigos desde que se separaron. Asimismo, también reveló que no ha hablado con Lucero acerca de su separación con el empresario, pero, según sus palabras, la que intérprete de “Electricidad” se encuentra bien y animada, por lo menos durante los shows y las giras.

“No. Nos queremos mucho, pero yo creo que así estamos bien. (porque luego) Empiezan en las relaciones los regaños y esas cosas”, destacó el intérprete “Para amarnos más”, quien agregó que no han tocado el tema de la separación con Kuri. “Yo ni me he atrevido a preguntarle. Es su tema, ahora sí que es cosa de ella. Cuando nos vemos para cantar en la gira en Sudamérica y parte de la República, no ha surgido el tema”, explicó el intérprete.

Al preguntarle qué pensarían sus hijos, Lucerito y José Manuel, de una posible reconciliación, Mijares señaló que para ellos sería muy raro, ya que siempre los han visto como amigos. “Estamos muy tranquilos así y nos queremos mucho, entonces ni pa’ qué moverle”, indicó el cantante, que se sorprendió cuando uno de los reporteros le dijo que su hija había manifestado que “le gustaría verlos juntos”. “No, ¿pero por qué?, así estamos bien”, contestó descartando definitivamente la posibilidad de regresar con la madre de sus vástagos.

En tanto, hace unos días Lucerito Mijares habló sobre si le gustaría una reconciliación entre sus papás, después de que se dieran algunos besos en el escenario y reavivaran los rumores. La joven actriz de musicales destacó que aunque para ella sería extraño volverlos a ver juntos, ya estaría en sus manos esa decisión: “Estaría medio raro, porque se separaron ya hace 10 años por ahí, yo era bien chiquita, entonces como que no me acuerdo mucho de verlos juntos, entonces la verdad sería bastante raro para mí, pero ahora sí que su decisión”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO