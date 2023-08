Este miércoles 16 de agosto, la famosa influencer mexicana Yeri Mua reveló a través de sus redes sociales, que fue internada de emergencia en el hospital, pero al momento no se han brindado mayores detalles sobre esta situación; se espera que en las próximas horas se aclare su estado de salud.

Recordemos que la famosa influencer veracruzana suele compartir a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, sobre las actividades que realiza en su día a día; de hecho a sus fanáticos les había compartido sus malestares horas antes de haber sido trasladada al hospital; prefirió ignorarlos y centrarse en sus actividades por su ingreso a la universidad, pero según se detalla, dentro de las instalaciones empezó a sentirse peor.

Yeri Mua es hospitalizada de emergencia

Al momento se desconoce el diagnóstico que recibió por parte de los médicos que la atendieron, pero sí hizo énfasis en que las personas deben poner su salud como prioridad, porque a veces por ignorar algún síntoma, las consecuencias resultan peores; le mandaron reposo pero espera que pronto pueda hacer un live para detallar más información al respecto.

“Me internaron chicos, hace rato intente ir a la uni y empeoré porque me mandaron reposo, pongan primero su salud porque por poner siempre otras cosas como prioridad ahora mi cuerpo está respondiendo así. Espero poder hacer live al ratito que me sienta mejor y explicarles que me está pasando. Las quiero” escribió.

¿Cuál es el estado de salud de Yeri Mua?

Cabe destacar que horas más tarde, Yeri Mua señaló que se encontraba más estable por el medicamento que le fue administrado, donde explicó que no podrá asistir a la fiesta del maquillista profesional Luis Torres, pues en este momento su prioridad es todo lo que refiere a su salud.

“Ya estoy mejor chicas, lo único que tengo ahorita es dolor de cabeza, me tienen en un dieta liquida. Espero recuperarme, sentirme mejor, mañana tengo la fiesta de Luis Torres y obviamente no voy a poder ir, ahorita lo importante es mi salud y recuperarme. Obviamente me da el bajón porque no puedo hacer nada” informó la youtuber.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO