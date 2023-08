Hay chicanada, ¿y?

En la jerga jurídica y política, una ‘chicanada’ significa la acción retardataria con mala fe de un proceso para obstaculizarlo o manipularlo.

Y esta acción, según ha denunciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, podría practicarse en Movimiento Regeneración Nacional (morena) para definir a su candidato(a) presidencial.

Según el excanciller asoma una evidente ‘cargada’ en favor de su rival de ocasión (Claudia Sheinbaum Pardo) por parte de algunos gobernadores y la secretaria de Bienestar (Ariadna Montiel Reyes) quien, presuntamente, usa y manipula los programas sociales para acarrear ciudadanos en apoyo a la ex jefa de Gobierno de la CdMx. Incluso, advierte, ‘hay encuestas pagadas’ que la ubican como favorita en la contienda interna; además, una campaña negra contra él y su familia.

Son cuatro claras evidencias de la artimaña para sacarlo de la jugada. Así lo entiende. De cualquier forma, dice que no se va del partido, porque va a ganar la encuesta (‘madre’), aun cuando el 3 de julio próximo pasado advirtió que ‘si detecto alguna chicanada o canallada, habría ruptura con morena’, pues no permitiría una trampa como sería querer adulterar la voluntad ciudadana en el resultado primario del estudio demoscópico que aplicará una empresa de identidad desconocida (aún).

No obstante, Gerardo Fernández Noroña le cantó ‘Las golondrinas’ –el pasado jueves (agosto 17) en Querétaro–, al asegurar que: ‘se refugiará en Movimiento Ciudadano (MC), porque la derecha ya tiene candidata’.

En respuesta, Marcelo externó: “yo no me voy a ir a ningún lado; yo no sé quién se quiera ir a otro lado”.

Esto, luego de que Sheinbaum lo ‘corrigiera’ por envanecerse que sólo hay dos finalistas.

Ella y él. Y por la denuncia de la cargada en favor suyo. Dijo Claudia: “Falso, primero porque no ha habido acarreo ni ha habido recurso público, lo niego absolutamente; somos seis los que participamos y los seis nos necesitamos porque lo más importante es el proyecto, el futuro y la transformación del país”.

La secundó Fernández Noroña acusando de ‘lamentable, prepotente y arrogante la declaración de Marcelo, porque la competencia es de seis y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante.

Él, en su desesperación ha pasado todos los límites, y pedía piso parejo; es el colmo de la incongruencia’.

El embate más reciente de Ebrard –antes de afirmar, nuevamente que no se iría de morena–, fue su exigencia al partido para que deje de simular, que tome medidas y comunique a las diferentes dependencias del gobierno federal a ‘sacar las manos del proceso’, a la vez que un grupo de diputados afines a él (encabezados por Emmanuel Reyes Carmona) advirtiera que va a denunciar penalmente a la Secretaría de Bienestar por el uso de recursos públicos.

El día del sorteo (de las empresas encuestadoras) la representante del excanciller, senadora Martha Lucía Mícher Camarena, ‘Malú’, rehusó firmar el acuerdo porque la propuesta de Marcelo no fue tomada en cuenta.

Con reservas lo hicieron los representantes de Ricardo Monreal Ávila y Adán Augusto López Hernández –Alejandro Rojas Díaz Durán, y Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, respectivamente–, mientras los comisionados de Claudia, Gerardo y Manuel Velasco Coello lo aprobaron sin chistar.

Luego, Rojas Díaz Durán cedió el lugar de Monreal a Ebrard, para que su propuesta fuera tomada en cuenta, ya que en el sorteo fue eliminada.

Lo que significa un buen gesto de parte del zacatecano a la causa de Marcelo. Un día después, Andrés Manuel López Obrador descartó una ruptura y dijo que hay unidad; que se está actuando con responsabilidad y que todos están respetando el no meterse.

“Yo voy a apoyar el resultado”, comentó, aunque enseguida afirmó que en el movimiento que (él) encabeza “no hay cabida para ambiciosos vulgares…” Hasta aquí los desencuentros más recientes.

Y eso me lleva a conjeturar sobre los siguientes escenarios:

1) Que el Consejo Nacional de morena, presidido por el gobernador de Sonora, Francisco Alfonso Durazo Montaño, no atenderá el reclamo que ha hecho Ebrard Casaubón, para al menos pedirle a los gobernadores como a la secretaria de Bienestar, que dejen de acarrear gente en apoyo a Claudia en sus recorridos;

2) Que algo oculte el alto mando partidista para no revelar los nombres de las empresas encuestadoras. Aunque sostenga que lo hace para ‘evitar’ presiones externas;

3) Que la contienda está en riesgo de salirse del control presidencial al exhibirse tanto desaseo;

4) Que Monreal decida ‘jugársela’ con Ebrard como López Hernández, Manuel Velasco Coello y Fernández Noroña, con Claudia;

5) Que el día ‘D’ haya acarreo de beneficiados con programas sociales para votar a favor de Claudia; y Lo peor:

6) Que Marcelo decida abandonar a morena atendiendo los coqueteos del propietario de MC, Dante Alfonso Delgado Rannauro (tras ‘perder’ la lid del partido guinda) para ser su candidato presidencial, o ser independiente, con miras al relevo sexenal. Madurez política, la tiene.

Experiencia en el servicio público, igual. Así, también, empatía con las clases medias que han sido harto despreciadas y golpeadas por el tabasqueño como los maestros, sindicalistas, productores agropecuarios, los pequeños y medianos empresarios.

En fin, las chicanadas saltan a la vista. Entonces, ¿Marcelo cumplirá o no su advertencia? Siendo congruente, deberá zafarse de morena por tanta chicanada.

¿O acaso seguirá inmerso en la inmundicia política?

SUMA QUE RESTA

La imposición de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como asesor en materia de seguridad pública de quien resulte candidato(a) presidencial del Frente Amplio por México (FEM), es una suma que resta a la intención que los partidos coaligados tienen de la alternancia.

Sin embargo, el mandato de Marco Antonio Cortez Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), lo admitieron sin chistar sus homólogos José de Jesús Zambrano Grijalva y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, de los membretes PRD y PRI, respectivamente.

Esto, sin tomar en cuenta la opinión de los aspirantes a la candidatura: Beatriz Elena Paredes Rangel, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y Santiago Creel Miranda.

El trío, seguramente cuenta con información suficiente para desconfiar del exgobernador tamaulipeco, merced a la ola de atropellos que cometió a lo largo de su administración, así como su autoexilio en la Unión Americana tratando de burlar a la justicia por tantos delitos del fuero federal (y el orden común) cometidos por él y sus cómplices en agravio de la sociedad estatal.

Pero ninguno ha osado rechazar la inclusión, so pena que Cortez haga de sus ‘cabezas’ barbacoa antes de definirse el abanderamiento.

Con su derrota como aspirante a la candidatura presidencial Francisco Javier sale ganando. Él así lo contempló, seguramente desde el inicio de la contienda interna, porque en realidad lo que pretende es un fuero que le dé inmunidad e impunidad para regresar a México… a seguir delinquiendo.

De antemano sabía (como la sociedad tamaulipeca), que fracasaría en el intento de ser candidato presidencial. Pero su connivencia con Marko fue determinante para que éste lo impusiera como asesor en seguridad pública de un proyecto todavía no concretado.

Tras definirse la candidatura del FAM seguramente le darán ‘gracias’ a menos que la abanderada o el abanderado acaten las instrucciones de ‘sus dirigentes’. Cosa que no creo ocurra. Así que flaco favor le hace Marko a la construcción del FAM.

OBCECACIÓN DE MAKI

Maki Esther Ortiz Domínguez mantiene una relación estrecha con Massive Caller; la encuestadora que frecuentemente dice levantar sondeos sobre el posicionamiento de los aspirantes al Senado de la República, aunque con mala leche descarta la reelección de José Ramón Gómez Leal, ‘El JR’ y de María Guadalupe Covarrubias Cervantes.

Ambos han legislado con tibieza y a la ligera en la Cámara alta y como operadores políticos (ella de Marcelo Luis y él de Adán Augusto), no son garantía de nada.

Por el contrario, estorban. Esto anima a Maki a buscar la candidatura senatorial por morena, aun cuando en su ‘sacrificio’ crucificara a su vástago Carlos Víctor Peña Ortiz, a quien le sería negada la oportunidad de buscar la reelección por sus tantos escándalos judiciales.

Y porque difícilmente López Obrador admitiría extender su cacicazgo.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Caminante no hay camino

En Nuevo Laredo se dio la primera alternancia en el poder local en 1975, al ser electo Carlos Enrique Cantú Rosas, militante del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), como alcalde. De 1963 hasta 1974 el PRI mantuvo el control del municipio que, debo consignar, recuperó en 1978 y lo mantuvo bajo su férula hasta el 2013 –35 años–, y durante tres trienios el Partido Acción Nacional (PAN) la ostentó e incluso con Carlos Cantúrosas Villarreal (entones militante albiceleste) pero en el 2021 su hermana Carmen Lilia, fue invitada (por él recomendada) por el presidente Andrés Manuel López Obrador para, cobijada por morena, ser candidata a la alcaldía, que ganó.

Hoy, Carmen Lilia pretende ser reelecta. Y él (Carlos), ser candidato al Senado de la República. Ambos por morena. En caso de que falle este plan Carlos contemplaría el ‘B’ que sería una curul federal. Y es que no cesa su ambición de seguir mamando y dar topes, pese a todavía no solventar el proceso judicial en su contra.

Cicuta

Los funcionarios estatales no han atendido el exhorto del gobernador, para evitar inmiscuirse en asuntos político-electorales.

No lo hacen abiertamente, me queda, claro, pero sí a tras mano. De ahí que algunos secretarios del gabinete sean mencionados como prospectos al Senado, la Cámara de Diputados y las alcaldías. ¿Es necesario un manotazo para que entiendan?