“Es un personaje efímero”: Conductores de Ventaneando no soportan el éxito de Wendy

MÉXICO.- Amada por unos, criticada duramente por otros. Desde su primera aparición en redes, Wendy Guevara, ha sido la protagonista de innumerables conversaciones dentro del mundo del espectáculo. Luego de llevarse la victoria en La Casa de los Famosos México, las ofertas de trabajo para la influencer no se han hecho esperar y la gira de medios aún no concluye para los participantes más populares. Wendy sacudió a todo México.

Quienes tampoco han hecho esperar sus comentarios respecto a la ganadora del reality show mexicano han sido los conductores de un famoso programa de Tv Azteca, televisora que en su momento, al igual que Televisa, abrió los brazos a Wendy. Se trata de Ventaneando, quien calificó a la guanajuatense como “personaje efímero”, declaración que de inmediato incendió las redes y la furia de sus seguidores.

Conductores de Ventaneando criticaron a Wendy Guevara

Durante la transmisión del programa, los conductores comenzaron a hablar sobre los personajes virales de redes sociales que cobran popularidad y de un momento a otro saltan a la pantalla. En ese sentido, Linet Puente hizo una referencia a Wendy Guevara, luego de presentar una nota de Paquita la del Barrio y su colaboración la Sonora Santanera con María Fernanda.

Discutieron que Paquita no conocía a la vocalista de la agrupación; no obstante, Daniel Bisogno enfatizó en que la intérprete de “Rata de dos patas” no tiene motivos para conocer a estos influencers que surgen de repente gracias a realities y que “solo son famosos en esos formatos”.

En ese momento, Linet Puente citó a la exparticipante de La Casa de los Famosos, en tanto que Rosario Murrieta remató al decir que son “personajes efímeros”. Aunque también citaron a personalidades como Paolo Botti y Jolette, quienes ambos participaron en “La Academia”, que “siguen teniendo chamba, pero de otro tipo”.

“Esos personajes, como el de Paolo Botti son los que ya ves que en los realities, a final de cuentas, es un personaje como el que ganó esta niña, ¿no?”, dijo Bisogno. “Como la Wendy, ve a Jolette”, complementó Murrieta, en tanto que Puente conluyó: “efímeros, además”.

¿Cuánto dinero ganó Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México?

La cifra oficial del premio del reality show mexicano asciende a cuatro millones de pesos, aunque durante la transmisión de la última emisión se destacó que la reconocida marca Mercado Pago aportó 400 mil pesos extra a las ganancias de Wendy. No obstante, hay que destacar que el premio de Wendy Guevara muy posiblemente se verá afectado por la Ley de Impuesto sobre la Renta, misma que contiene un gravamen a premios recibidos en el territorio nacional

“Se consideran ingresos por la obtención de premios, los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente”, dice la ley.

Según el precepto legal, la tasa más alta de ISR para personas morales es del 30 por ciento, mientras que para personas físicas, como es el caso de Wendy Guevara, es de 35 por ciento, por lo que este último es el porcentaje máximo de impuestos que debería pagar por su premio de 4 millones de pesos. De tal suerte que el monto a retener por esa cantidad, según el supuesto menos positivo es de 1 millón 400 mil pesos, con lo cual aún le quedan 2 millones 600 mil a Wendy Guevara de su tan merecido premio.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO