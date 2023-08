El TRIELTAM rumbo al 2024

El diferendo que subsiste entre los Grupos Parlamentarios de MORENA y el PAN, manifestado particularmente en la disputa por la presidencia de la Junta de Coordinación Política, ha sido revisado en varias ocasiones por el Pleno del Tribunal Electoral, que preside el Magistrado ÉDGAR DANÉS ROJAS, reflejando los desencuentros que existen entre sus integrantes.

Verbigracia, el pasado 6 de julio el TRIELTAM dictó sentencia sobre el litigio promovido por el diputado FERNANDO GARCÍA AGUIAR, coordinador de la bancada de Acción Nacional, contenido en el expediente del RDC-04/2023, turnado la ponencia del Magistrado RENÉ SÁNCHEZ RIVAS.

Medio de impugnación promovido por GARCÍA AGUIAR, para combatir los efectos de los Artículos Transitorios Segundo y Tercero, del Decreto 65-504, aprobado durante la sesión extraordinaria celebrada el pasado 13 de enero, con el voto de la bancada de MORENA, apoyada por GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ y tres diputadas del PAN.

Y llevando en contra el voto de los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, en lo que fue un capítulo más de la disputa por el control de la JUCOPO.

Ponencia en la que el Magistrado SÁNCHEZ RIVAS, atendió favorablemente la querella del diputado GARCÍA AGUIAR, devolviendo al PAN la presidencia de la JUCOPO, siendo apoyado por su colega IVÁN ARROYO VILLARREAL y la Magistrada BLANCA ELADIA HERNÁNDEZ ROJAS.

“El actor (GARCÍA AGUIAR) debe continuar imperativamente en el goce de sus derechos humanos respecto el ejercicio del cargo de presidente (de la JUCOPO) durante el resto de la temporalidad de la legislatura actual”, afirmó SÁNCHEZ RIVAS en su ponencia.

Acto seguido, podemos leer los “Efectos” que tiene dicho resolutivo, en donde se vincula a diferentes autoridades, como a la diputada ÚRSULA SALAZAR MOJICA, al Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, al Secretario del Congreso LORENZO OCHOA GARCÍA, al Magistrado DANÉS ROJAS, así como al titular del Periódico Oficial del Estado.

Las partes involucradas, entre ellas ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA y GUILLERMINA DE ANDAR ROBINSON, en su calidad de “Terceros interesados”, fueron notificados del resolutivo el 10 de julio de 2023.

Fecha en que, el mismo FERNANDO GARCÍA AGUIAR, se dirigió una vez más al TRIELTAM, promoviendo un “incidente de aclaración” sobre una parte de la sentencia, particularmente de sus alcances.

Incidente que fue turnado a la ponencia del Magistrado SÁNCHEZ RIVAS, quien propuso al Pleno conceder la aclaración solicitada por el coordinador de la bancada del PAN, sin conseguirlo.

“Este Tribunal Electoral considera que no procede la aclaración de sentencia, toda vez que el incidentista (GARCÍA AGUIAR) pretende que este órgano jurisdiccional clarifique el alcance de un efecto que ya se encuentra determinado de manera clara, específica y concreta en la propia sentencia”, señala el engrosa del resolutivo aprobado el pasado 23 de agosto.

Porque “el incidente de aclaración de sentencia sólo puede perseguir como objetivo fundamental la claridad o nitidez sobre lo sentenciado en una controversia, por lo que resulta inconcuso que si en el caso particular, no se resuelve una contradicción, ambigüedad, oscuridad, deficiencia, omisión o errores simples o de redacción que contenga la sentencia, es dable concluir que en el caso no ha lugar a aclarar la sentencia”.

Con la ausencia de la Magistrada HERNÁNDEZ ROJAS y la discrepancia del ponente SÁNCHEZ RIVAS, el incidente de aclaración se rechazó con el voto de los Magistrados DANÉS ROJAS y ARROYO VILLARREAL, junto con el de GLORIA GRACIELA REYNA HAGELSIEB, quien tuvo a su cargo redactar el engrose en sentido contrario al de la ponencia.

Una lectura es más que suficiente, para coincidir con la mayoría del Pleno del TRIELTAM que bateó la petición del diputado GARCÍA AGUIAR.

Los alcances del resolutivo de marras se redactaron con meridiana claridad, por la ponencia del propio SÁNCHEZ RIVAS, y no existen contradicciones, ambigüedades, omisiones o deficiencias qué aclarar.

Finalmente, y quizá lo más importante, la votación de la nueva intervención del TRIELTAM en este diferendo, deja un mensaje que debemos apreciar, porque puede significar la apertura al diálogo y la construcción de acuerdos entre los integrantes del Pleno, que generen mayor certeza y estabilidad en su funcionamiento rumbo a la elección de 2024, que inicia el próximo 10 de septiembre en Tamaulipas.

Me refiero al voto del Magistrado ARROYO VILLARREAL, que en el resolutivo del 6 de julio apoyó la propuesta de SÁNCHEZ RIVAS, para devolver al PAN la presidencia de la JUCOPO, y en esta ocasión le llevó la contra sumándose a la mayoría de DANÉS ROJAS y REYNA HAGELSIEB, negando la petición tramitada por el diputado GARCÍA AGUIAR.

Destacando también la “ausencia” de la Magistrada HERNÁNDEZ ROJAS, quien se ha destacado por apoyar los litigios del PAN, así como el engrose a cargo de REYNA HAGELSIEB, quien sigue demostrando su capacidad argumentativa y contribuyendo a la estabilidad del Tribunal.

